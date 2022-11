La Bundesliga presume

El campeonato alemán atesora a tres de los mayores talentos jóvenes de las cinco grandes ligas Musiala (10), Bellingham (9) y Moukoko (4) son tres de los cuatro jugadores sub 20 más anotadores

La Bundesliga vuelve a estar enhorabuena. Pese a la salida de Erling Haaland rumbo al Manchester City, el talento precoz sigue inundando los principales equipos: Bayern y Borussia Dortmund, entre otros.

Es el caso de nombres como los de Jamal Musiala (10), Jude Bellingham (9) o Youssoufa Moukoko (4), que son tres de los cuatro mayores anotadores sub 20 de las cinco grandes ligas en Europa: tan solo Elye Wahi (6) aparece en ese top 4 en la actualidad.

Precisamente los delanteros de Bayern y Borussia Dortmund, Jamal Musiala y Jude Bellingham, fueron dos de los grandes candidatos a discutir el trono de Gavi en el Golden Boy, que se ha impuesto en esta edición de 2022 tras confirmarse en el Barça y con la selección.

El extremo del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, tiene contrato hasta 2025 después de firmar procedente del Birmingham en 2020. Pese a los tres años de contrato, todos los grandes de Europa le siguen de cerca, especialmente el Real Madrid de Carlo Ancelotti.

3 – Three out of the four U20 players with the most goals scored in all comps for teams from Europe’s big five leagues in 2022-23 play in the Bundesliga:



- Jamal Musiala 10



- Jude Bellingham 9



- Elye Wahi 6



- Youssoufa Moukoko 4



Future. pic.twitter.com/T0asjpNjs0