Deulofeu: "Mis mejores años están por venir"

El futbolista del Udinese, a sus 28 años, atraviesa un momento muy dulce de su carrera Deulofeu sueña con volver a la selección española de la mano de Luís de la Fuente

Gerard Deulofeu sufrió una lesión el pasado 12 de noviembre durante el partido que disputaba con el Udinese ante el Nápoles. Tras dos graves lesiones de rodilla vividas anteriormente, temió lo peor en el primer momento, aunque todo quedó en un susto tras saber que solo había sido una distorsión del ligamento colateral. El delantero catalán se está recuperando sin problemas y tiene previsto regresar al equipo el próximo 4 de enero para el encuentro ante el Empoli, aunque no descarta poder hacerlo incluso antes.

"Estoy genial, la verdad, sí que es verdad que pasé un mal rato aquella tarde, pero me salvó el físico y toda la prevención que hice durante los años anteriores", asegura, consciente de que "es el mejor momento de mi carrera y sé perfectamente por qué me pasan las cosas". Deulofeu, en ese sentido, explica que "tengo una vida muy bien organizada, estudio mucho lo que hago dentro del campo, cuido al milímetro el descanso...". No tiene dudas: "Pueden venir mis mejores años. Tengo la fórmula para que llegue mi mejor momento".

Atrás quedaron esos años en los que reconoce que echaba mano de "mucha calidad y tenía esos 'booms': un partido bueno y cuatro malos. Ahora soy muy regular, sé lo que necesita el equipo, mis compañeros, el entrenador. Y yo a nivel mental". Es por ello que se ha marcado el reto de regresar a la selección española, ahora dirigida por Luis de la Fuente, con quien coincidió cuando el técnico ejercía de segundo de Albert Celades en la Sub-21. "Estoy más que preparado para ello", explica convencido.