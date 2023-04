El Atlético, un juez de LaLiga y esperanza del Real Madrid alejado del bochorno de 2007

Las opciones del Madrid de ganar LaLiga pasan por una victoria rojiblanca en el Camp Nou. El Atleti es el mejor equipo de las grandes ligas tras el Mundial La próxima jornada los colchoneros visitan el Camp Nou y, de ganar, podrían reenganchar al Real Madrid al título. Simeone irá a ganar más allá de esta cábala

"No he visto ni resúmenes, ni nada. Es un partido para olvidar, del que no se puede sacar absolutamente nada positivo. La semana se está haciendo larguísima. Es difícil dormir, salir a la calle... espero que pase cuanto antes para que llegue el siguiente partido. Con el tiempo todo se va olvidando, pero a mí, tres días después, no se me va de la cabeza". El entrecomillado es de Fernando Torres. Por entonces, la leyenda colchonera aún no había hecho las maletas rumbo a la Premier. Pero sus reflexiones fueron clave para que efectivamente, abandonara el Calderón rumbo a Inglaterra. El motivo: la derrota por 0-6 ante el Barcelona en la temporada 2006-2007, concretamente el 20 de mayo.

Una goleada histórica que llegó previo debate intenso en la masa social colchonera sobre si el equipo debía competir o no para facilitar el triunfo culé y, así, que le pusiera cuesta arriba el título al Real Madrid de Capello. Al final, ni una cosa, ni la otra: el Barça ganó, pero el Real Madrid se llevó LaLiga. Aquello fue un bochorno que, tiempo después, marcó el devenir del Atlético.

Muchos jugadores han confesado años después los puntos de inflexión que han tenido en sus respectivas carreras. Momentos gloriosos y momentos dolorosos que cambiaron su presente y también su futuro. Ése es el caso de Fernando Torres y aquel duelo, último partido que jugó como rojiblanco en el Vicente Calderón. El equipo de Ronaldinho, Eto'o y Messi destrozó a un Atlético que disputó el duelo sin alma y con un contexto extraño. Todo con tal de torpedear (sin éxito) al eterno rival. Ahora un escenario parecido está a punto de repetirse.

Este fin de semana se enfrentan FC Barcelona y Atlético de Madrid y todo indica que una victoria azulgrana dejaría finiquitado el campeonato. Lo contrario, daría vida a un Real Madrid que podría acabar la jornada a ocho puntos con 24 puntos por disputarse. La última oportunidad del Real Madrid de tener alguna opción de título pasaría por la victoria rojiblanca sin que quede rastro de suspicacias. Según los pronósticos de Betfair, que gane el Atlético en el Camp Nou se paga a 4€ por euro apostado, con una tendencia positiva, aunque el Barça sigue siendo el favorito (cuota 1.95).

Simeone, punto de inflexión

Aquel 0-6 del Atlético, que provocó el adiós de Torres (él mismo lo confesó), supuso un punto de inflexión en el orgullo rojiblanco. También para el club, que supo invertir el traspaso de ‘El Niño’ en una plantilla mejorada. Después llegó Simeone y todo cambió. El 23 de diciembre de 2011 es una fecha marcada a fuego en la historia del Atlético. El día que oficializó la llegada de Simeone como nuevo técnico, en un paso criticada desde ciertos entornos por su poca experiencia en Europa (tan sólo en el Catania), que, sin embargo, supuso supuesto un antes y un después precisamente a lomos de una actitud antitética a la mostrada en aquel 0-6. Simeone sólo quiere competir. Sólo quiere ganar mirando como único horizonte el escudo que lleva en su pecho. Aunque su rivalidad con el Real Madrid está fuera de toda duda, en la filosofía del argentino jamás cabría un escenario parecido al de esa tarde. Su equipo irá a ganar (y bien) al FC Barcelona precisamente para intentar alcanzar al Real Madrid en la segunda posición. Paradojas del fútbol.

El técnico argentino amplió su contrato hasta el año 2024 y, de cumplirse, alcanzaría las 13 temporadas consecutivas al mando del Atlético. El club rojiblanco actualmente está asentado como uno de los fijos en la Champions y esta campaña ha sido la duodécima seguida en el máximo torneo europeo; defendió dos títulos de Liga tras volverse a colocar por encima de Real Madrid y Barcelona por segunda vez en siete años y se han superado los 130.000 socios. Con Simeone renovado, es buen momento para echar la vista atrás y recordar el estado del equipo cuando llegó a su banquillo y cómo en partidos con el Barcelona quizá se pensaba más en hacer daño al Real Madrid que en su beneficio propio.

El mejor equipo de Europa tras Qatar

El Barça recibe este domingo al Atlético, que se presentará en el Camp Nou con una tarjeta inmejorable de visita. El conjunto que dirige Diego Pablo Simeone ha ido de menos a más en este campeonato, hasta el punto de que es el equipo de las cinco grandes ligas que más puntos ha sumado desde que se retomaron las competiciones, tras el parón por el Mundial de Qatar.

Los colchoneros solo han perdido un encuentro de los 15 que se han disputado desde entonces, precisamente contra el Barça (0-1) en la jornada que abrió el año 2023. Desde entonces, diez victorias y tres empates que le han catapultado en la clasificación. El Atlético llegó al parón por el Mundial de Qatar en cuarta posición, igualado a 24 puntos con el Athletic y el Betis, a dos de la Real Sociedad, once del Real Madrid y 13 del Barça. En estos momentos es tercero, tiene la segunda plaza del Real Madrid a dos puntos y le saca 9 a la Real Sociedad. Suena impensable ver a un Atlético relajado pensando que si pierde ayudaría a que su eterno rival no gane LaLiga.