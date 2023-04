Caída mundial en Spotify: millones de personas sin poder escuchar música

Los usuarios se han quejado de no poder acceder a su cuenta de Spotify Spotify ha confirmado el problema y se ha solucionado rápidamente

"Algo no está funcionando correctamente y estamos investigándolo. ¡Gracias por los reportes". Con este mensaje, la cuenta de Spotify Status confirmaba este 19 de abril de 2023 en torno a las 14.00 horas la caída mundial que afectaba a la plataforma de streaming musical más importante en España. ¿Has notado que tu cuenta iba lenta? ¿No te cargaba el artista que querías escuchar? ¿O directamente no has podido acceder a tu perfil?

Si has sufrido cualquiera de estos dos fallos, lo más probable es que hayas sido uno de los damnificados por la caída mundial de Spotify, fallos que han afectado a millones de personas en diferentes países. Sin embargo, este problema ya ha sido reestablecido y a esta hora de la tarde, Spotify funciona con normalidad: los técnicos de la app han trabajado rápidamente y a contrarreloj para evitar que los usuarios se quedasen sin acceso durante horas.

Entre los fallos más comunes durante el tiempo que ha durado la caída, los usuarios han comunicado a través de Twitter la imposibilidad de buscar artistas, canciones o álbumes al completo, al mismo tiempo que la desaparición misteriosa de sus propias listas de reproducción.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!