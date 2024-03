Sarabia se despide del Andorra: "El fútbol es muy cruel"

Eder Sarabia ya es historia del Andorra. El técnico vasco se ha despedido este miércoles en rueda de prensa después de tres temporadas en el club tricolor, donde ha conseguido ascender al equipo a Segunda División, aunque la delicada situación actual del equipo ha forzado su marcha prematura.

El técnico ha sido acompañado en rueda de prensa por Jaume Nogués, director deportivo del Andorra. En nombre del club ha querido agradecer los esfuerzos de Sarabia desde su llegada: "Momento difícil donde nunca quisimos llegar. Toca despedir al entrenador más importante de la historia del club. El fútbol es muy cruel, intentas apurar al máximo para evitar situaciones como estas. Agradecer a Eder Sarabia todo el trabajo hecho, el club está donde está gracias a su trabajo".

Después de su introducción ha sido el turno de Sarabia, que visiblemente emocionado ha expuesto sus motivos: "Han sido los tres años más maravillosos de mi vida, he sido tremendamente feliz. Desde que me llamó Gerard lo tuve claro. Sabía que era un sitio donde sería capaz de desarrollar todo lo que siento. No solo me quedo con lo que hemos conseguido, sino cómo lo hemos hecho. Agradecer a la gente que ha confiado en nosotros".

Eder Sarabia no acabó de entender la decisión en un momento: "Veía al equipo en el día a día compitiendo, estábamos haciendo las cosas bien. Hemos estado muy cerca los últimos partidos de ganar, han sido detalles. Cuando me comunicaron la decisión, no lo compartía demasiado. Lo entendí porque fui capaz de empatizar, el club ve que puede ser el último cartucho para salvar la situación. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, ahora toca mirar hacia adelante. Siempre estás preparado para este tipo de cosas cuando no acabas de conseguir los resultados", explicó.