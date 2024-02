Sarabia: "El máximo responsable de esto es el entrenador"

Eder Sarabia, entrenador del Andorra, lamentó la derrota frente al Alcorcón, reconoció que el equipo se encuentra en una situación delicada tras lograr solo una victoria de los últimos catorce partidos y aseguró que el "responsable" de la dinámica es él aunque "no piensa" en ello y está centrado en trabajar.

El Andorra perdió en Santo Domingo frente al Alcorcón, un rival directo por la permanencia, al encajar un gol a los cuatro minutos, obra de Javi Pérez.

"Ellos entraron mejor al partido, no fuimos contundentes, permitimos que nos hicieran el robo de la jugada del gol y eso condicionó mucho. Después hicimos ocasiones suficientes para empatar pero cuando no estas acertado no tienes capacidad de empatar", declaró Sarabia, en conferencia de prensa.

"No nos falta juego pero la falta de acierto arriba nos está costando muchos puntos. Estamos en un momento difícil y hoy era un partido contra un rival directo", apuntó el técnico del equipo andorrano, que se mantiene penúltimo de la clasificación.

"Cada vez queda menos, cada vez todo es más importante y tendremos que mejorar. Hay que seguir firmes y seguir confiando porque el aspecto mental será importante. Hoy era un partido muy importante y ahora no queda otra que seguir insistiendo en el aspecto mental. Hay que transmitir calma a los delanteros y ayudarles desde ese estado de confianza para ver las acciones con más claridad porque el reto que tenemos es bonito", confesó.

Sarabia no eludió las críticas y entiende que en la situación que atraviesan aparezcan contra su figura.

"El máximo responsable de esto siempre es el entrenador pero no pienso en eso. Intento vivir al margen de los resultados y no quiero que me condicione para mi trabajo. No pierdo ni un segundo en eso", finalizó.