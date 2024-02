Petxarroman, del Andorra: "Hay que ganar por lo civil o por lo criminal"

Alex Pextarroman, defensa del Andorra, habló sobre el difícil momento por el que pasa el club deportivamente. El conjunto de Eder Sarabia encadena más de dos meses sin conocer la victoria en LaLiga Hypermotion y, tras el último batacazo ante Alcorcón, se coloca en la penúltima plaza de la tabla, con 24 puntos.

"Estamos en una situación muy difícil en la que no nos están saliendo las cosas y que tenemos que cambiar la dinámica como sea. Si no, está claro que nos vamos a la mierda. Pequeños detalles son los que nos han marcado la diferencia en este tipo de partidos y el otro día los primeros cinco minutos que hacemos son malísimos, eso es lo que nos penaliza. Después hacemos un primer tiempo como para empatar o incluso irnos por delante en el marcador. Esos detalles no nos están sonriendo" aseguró el central

Preguntado por cuál es el mensaje que manda el entrenador ante esta situación, aseguró que "Todos estamos en la misma, tratamos de ser positivos. Nos transmite tranquilidad y creer en lo que hacemos. Creemos todos en la misma idea. Vamos a muerte con el club y entrenador. Que no haya cambios nos puede beneficiar."

Sobre la sequía de cara a portería, afirmó que "Un poco sí, es normal. Llevamos cuatro jornadas seguidas sin meter gol. Ansiedad no creo que sea la palabra pero el equipo necesita de todos. Los delanteros tienen que darnos esos goles, y con el trabajo que estamos haciendo terminarán llegando"

El Andorra tiene otra 'final' este fin de semana ante el Villareal B, un rival directo en la lucha por no descender "Somos conscientes de la importancia del partido ante Alcorcón de la semana pasada y también de este. Delante de nuestra afición hay que sacarlo por lo civil o por lo criminal (risas), de cualquier manera. Tenemos ganas que llegue el fin de semana"