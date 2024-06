Atención si escuchas este sonido en tu teléfono móvil: estarías en peligro

Cada vez es más habitual conocer casos de algún conocido que ha sido víctima de algún tipo de ciberdelincuencia. Además, muchos ciberdelincuentes son los que intentan acceder a nuestras cuentas personales, bancarias y redes sociales para hacerse con aquellos datos que pueden utilizar a su propio beneficio.

Por ello, es imprescindible estar preparado porque podemos ser los siguientes.

Qué es la técnica 'wangiri', también conocida como 'estafa en red'

Cuando hablamos de 'wangiri', estamos refiriéndonos a un término de origen japonés cuyo significado literal es 'anillo y abajo'. Metafóricamente hablando, este sería el gesto y forma en la que los delicuentes actúan ya que los ciberdelincuentes llaman y cuelgan en el primer tono de la llamada. Cuando esto ocurre, esperan a que sus víctimas muerdan el cebo y devuelvan la llamada, jugando con el interés y posible preocupación.

Si devolvemos la llamada, la estafa ya se encuentra casi completa, ya que si al otro lado del teléfono responde alguien, en pocos segundos podrían robar tu dinero: cuanto más tiempo dure la llamada, más dinero podrán robarte.

El único método para no caer en esta trampa se encuentra en el número de teléfono del que recibes la llamada: si no confías en él, no devuelvas el cuelgue. Por ahora, las autoridades ya se encuentra investigando este método tan particular que también se conoce como 'estafa en red' y que aprovecha nuestro desconocimiento y curiosidad para robarnos dinero.