Un camarero y Gonzalo Bernardos se enzarzan por el acceso a la vivienda y el sacrificio "de los padres"

La sociedad de hoy en día tiene muy complicado acceder a una vivienda, o al menos mucho más que la situación vivida por nuestros padres. Los precios disparados y los salarios comedidos imposibilitan ahorrar salvo que los jóvenes se independicen a una edad inasumible.

Sobre ello han hablado este fin de semana en laSexta Xplica algunos de sus colaboradores, entre ellos José María Camarero y Gonzalo Bernardos.

El primero en hablar fue Camarero, quien aseguró que "lo que cuesta una vivienda en alquiler no se lleva la parte del sueldo que se llevaba hace 30 o 40 años". Eso sí, recordó que es importantísimo "no idealizar la idea de que nuestros padres vivían mejor", a lo que Gonzalo Bernardos respondió: "no lo idealizamos. Antes los padres se sacrificaban una barbaridad".

La respuesta de Camarero no se hizo esperar, señalando que en estos momentos, "no es que los jóvenes no se sacrifiquen, sino que no tienen la posibilidad de sacrificarse porque tienen que destinar un 50% o un 60% de su sueldo a pagar un alquiler". Situación en la que muchos espectadores se sintieron reflejados tal y cómo pudimos leir en redes sociales.

Finalmente, Camarero no dudó en hacerle una pregunta al conocido profesor de economía: "¿de verdad le vas a decir a tus hijos o a los míos o a los que sean que vivan como en los años 80 y que estén completamente ajenos a la sociedad de hoy en día, en la que hay que relacionarse?". La culpa, para Camarero, no es una vida social más activa; es una situación económica más problemática.