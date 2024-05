El milagro del Andorra pasa por Oviedo

El Oviedo recibe este domingo al Andorra en un partido en el que tiene la opción de clasificarse para el "play-off" de ascenso si gana y tanto Sporting de Gijón como Elche no lo hacen, ante un rival que afronta su segundo duelo decisivo por la permanencia.

El estadio Carlos Tartiere rozará el lleno para un choque en el que Luis Carrión, entrenador local, repite la convocatoria que ya viajó a Barcelona para el partido de la pasada jornada ante el Espanyol, tras una semana de cuidados y cargas de trabajo poco exigentes, con Santi Cazorla, Borja Sánchez y Luismi en la lista de 23 jugadores.

El técnico azul podría repetir el once que saltó al césped en Barcelona, con atacantes como Jonathan Dubasin y Paulino de la Fuente optando al lugar de Masca en la banda derecha.

El Oviedo arranca la jornada, penúltima del curso regular, en la sexta posición de la tabla. Si gana y el Sporting y el Elche no consiguen hacerlo ante Eibar y Eldense, respectivamente, será equipo de "play-off".

En los 20 partidos disputados en el Carlos Tartiere durante la presente temporada, los locales suman 11 victorias, 7 empates y tan solo 2 derrotas, siendo el triunfo por la mínima ante el Real Zaragoza el último encuentro de los azules en su estadio.

El Andorra saltará al campo después de haber salvado un primer "match-ball" para seguir en la categoría con un gol de Jon Karrikaburu a 10 segundos del final ante el Burgos y mañana encara el segundo.

El equipo dirigido por Ferran Costa está vez no depende solo de él mismo y necesita ganar y esperar que Huesca y Mirandés no sumen los tres puntos frente al Cartagena y el Mirandés, respectivamente. En caso de no producirse estás combinaciones, los del Principado descenderían a Primera RFEF.

El joven técnico de Castelldefels tiene las bajas de los dos defensas gallegos: Diego Alende y Diego Pampín. Los dos por lesión y recupera a Pablo Moreno y 'Petxa' para un choque que espera que sea similar al que disputó contra el Espanyol en Cornellà-El Prat que contra los burgaleses, ya que ante los Jon Pérez Bolo su equipo fue sometido en muchas fases del partido..

En la primera vuelta los ovetenses perdieron por 1-0 en el Estadio Nacional de Andorra la Vella, donde había diferentes entrenadores en los dos banquillos: Eder Sarabia y Álvaro Cervera. El gol lo anotó Julen Lobete de penalti en el minuto 81.

Alineaciones probables:

Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Pomares; Seoane, Colombatto; Masca, Cazorla, Borja Sánchez; y Alemao.

Andorra: Nico Ratti; 'Petxa', Álex Pastor, Diego González, Martí Vilà; Jandro, Sergio Molina; Rubén Bover, Iván Gil, Julen Lobete; y Karrikaburu.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño)

Estadio: Carlos Tartiere

Hora: 18:30.