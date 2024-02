Eder Sarabia: "Por lo criminal no sabemos ganar y a ver si lo conseguimos por lo civil"

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, se refirió a unas palabras pronunciadas esta semana por uno de sus jugadores, Alex Petxarroman, 'Petxa', que aseguró que se tenía que ganar "por lo civil o por lo criminal" este sábado (16.15 horas) al Villarreal B, aunque el entrenador aseguró que la primera posibilidad no es factible.

"Nosotros por lo criminal no sabemos ganar; y a ver si lo conseguimos por lo civil", apuntó Sarabia, cuyo equipo se encuentra a cuatro puntos de la salvación, que marca el equipo dirigido por Miguel Álvarez, su próximo rival.

"Da igual si éste no es el mejor o es el peor momento para recibir al Villarreal B. Es el momento que es. No podemos poner excusas y entre nosotros nos conocemos bastante bien, como dijo ayer Miguel Álvarez. Eso sí, estamos enfocados en nosotros. Nos merecemos ganar", apuntó el técnico bilbaíno.

Los del Principado suman tres puntos de los últimos 24 posibles. "No nos hemos enfrentado a ningún rival que nos haya pasado por encima. El fútbol está siendo un poco cruel con nosotros. Las sensaciones son de convencimiento y buscamos transmitir tranquilidad, confianza y seguridad".

Eder Sarabia pidió también el apoyo del público. "Este es un deporte muy complicado y muy incontrolable. Todas las cosas que uno trabaja a veces no sirven del todo porque hay muchos factores que influyen. Pido a la afición que tenga empatía y sensibilidad porque les necesitamos. Si el jugador se siente más arropado es más fácil. La vida también son tropiezos y golpes y contra más juntos estemos será todo más fácil para superarlo".

El entrenador de Bilbao se siente con fuerzas para afrontar está situación y tiene el respaldo total del club. "Estoy absolutamente conectado y enfocado. Creo; y no es ningún cuento chino. Soy muy optimista y me ha ido bien en todos los sitios que he estado en el fútbol".

También agradeció la confianza del club. "Si alguien del club no hubiese pensado que lo mejor era cambiar el entrenador sería un extraterrestre, pero entiendo y también me transmiten que lo hacemos bien. Llevo mucho tiempo en el mundo del fútbol y se cómo funciona. Por tanto, les agradezco su confianza".

Jorge Pombo debutó en Alcorcón y contra el Villarreal B pasa por ser una pieza importante. "Ha venido con energía y positivismo. Está fresco a nivel mental y ahora falta ver como evoluciona físicamente. Mañana será un jugador importante", sentenció Eder Sarabia.