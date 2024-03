Pepe Mel, estalla: "Libertad de expresión cero"

Pepe Mel no se mordió la lengua tras la dura sanción impuesta a su futbolista, Gonzalo Melero, por sus palabras tras el Real Madrid - Almería, donde el conjunto andaluz se sintió gravemente perjudicado por el arbitraje.

Tras el duelo, el centrocampista indicó que "pues la sensación que nos han robado el partido, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo... No hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero creo que lo de hoy ya pasa todos los límites..."

Las consecuencias de esas palabras han sido graves: 4 partidos de sanción. Tras conocerse la decisión, Pepe Mel ha asegurado en rueda de prensa que "es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Gonzalo Melero cometió una ingenuidad, pero las reglas están así y yo no puedo decir nada porque mi trabajo se va a ver perjudicado".

El Almería disputa este sábado una nueva final ante Osasuna. Después de la primera victoria de la temporada en Las Palmas, el conjunto almeriense quiere mantener esa pequeña racha.