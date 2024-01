Luis Suárez recae de su lesión y tendrá que pasar por quirófano

Malas noticias para el Almería. Luis Suárez ha recaído de su lesión en el peroné y deberá pasar por quirófano. Un contratiempo que le hará perderse lo que resta de temporada.

El jugador rojiblanco será operado este miércoles por los prestigiosos traumatólogos Pedro Luis Ripoll y Mariano De Prado en la Ripoll y De Prado Sport Clinic Quirón de Murcia.

El delantero se lesionó el pasado 1 de octubre y entonces, el jugador y los servicios médicos del club optaron por un tratamiento conservador. A principios de enero se incorporó a los entrenamientos con la plantilla e incluso llegó a reaparecer en liga, disputando unos minutos ante el Girona. Entró en el minuto 84 sustituyendo a Montes para probarse sobre el verde. Después apareció también en el duelo ante el Real Madrid, pero la lesión no ha ido a mejor desde entonces.

Ya indicó recientemente en rueda de prensa su técnico, Gaizka Garitano, que Suárez "no está curado de su lesión" y que "no lo esperamos a corto plazo". Finalmente, el futbolista colombiano pasó revisión en Madrid, donde confirmó que el peroné no se ha soldado de la manera correcta y habrá que operar.

"Luis Suárez llevaba una buena dinámica en su recuperación, comenzó a hacer trabajo de campo y a integrarse en los entrenamientos. Las ganas del propio futbolista y las necesidades del equipo propiciaron que le metiéramos más carga y respondía, por lo que en las últimas jornadas tuvo ya minutos en los partidos”, explicó el jefe de los servicios médicos del Almería, en declaraciones que recoge 'La Voz de Almería'.