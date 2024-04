Así es la vida de Garbiñe Muguruza fuera del tenis: la boda con Arthur Borges y su empresa con Eva Longoria

Garbiñe Muguruza ha anunciado su retirada del mundo del tenis con 30 años. "Ha llegado el momento de despedirme, ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos y anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir un nuevo capítulo de mi vida", explicaba en una rueda de prensa antes de los Premios Laureus, en Madrid.

La hispanovenezola termina así su trayectoria deportiva, llegando a ser número uno del mundo en 2017 durante cuatro semanas. Fuera de las pistas, Garbiñe comparte su vida con Arthur Borges, con quien comparte una historia de amor digna de película. La pareja se conoció en Central Park, cuando la tenista realizaba un paseo y el joven la reconoció.

"Apareció en el momento menos pensado (...). Salgo y en una de esas calles me lo cruzo caminando y de repente él se gira y me dice: 'Buena suerte en el US Open'. Me quedé pensando: 'Qué chico tan guapo'. Y a partir de ahí, pues conectamos y todos los días íbamos a dar paseos por Central Park. Muy romántico. Fue realmente un flechazo a primera vista", comentaba durante una entrevista para la revista '¡Hola!'.

Durante la misma entrevista, Garbiñe reveló sus planes de boda con Arthur Borges, durante este mismo 2024 y previsiblemente en nuestro país. "Me gusta el buen clima, quiero verano y sol, quiero cerca de la playa y quiero España porque es el sitio adecuado, el que más nos une también".

Además de su relación amorosa, Garbiñe también ha desarrollado su carrera empresarial lejos del tenis. Hace dos años, la tenista se unió a otra estrella como Eva Longoria para lanzar el proyecto de tequila 'Casa del Sol'. "Desde hace mucho tiempo estaba buscando oportunidad de inversión en proyectos con los que me identifico. 'Casa del Sol' es un tequila maravilloso de alta calidad, con un significado detrás que me llega mucho y que empodera a las mujeres de la comunidad que hacen este producto en México", comentaba la atleta.