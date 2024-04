¡Muguruza anuncia su retirada oficial del tenis!

Garbiñe Muguruza, que llevaba más de quince meses alejada de las pistas, ha anunciado este sábado su retirada oficial del mundo del tenis.

La tenista hisapnovenezolana lo ha explicado en una rueda de prensa en la antesala de los Premios Laureus, que se celebrarán este lunes en Madrid.

Doble campeona de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017) llevaba sin jugar un partido desde el pasado 30 de enero de 2023, cunado perdió en el torneo de Lyon ante Linda Noskova. Desde entonces, Garbiñe había tratado de mantenerse alejada del foco mediático tratando de recuperar la felicidad que en muchas ocasiones mencionó que le estaba faltando en el tenis.

"Ha llegado el momento de despedirme de una carrera larga y preciosa llena de momentos y de anécdotas. Llega el momento de abrir una nueva etapa en mi vida" explicó Muguruza en el inicio de su comparecencia.

"Lo que más orgullosa me hace es haber sabido resistir a lo momentos más dificiles y llenos de dudas. Saber resistir los malos y también los buenos momentos es lo más dificil" expresó una radiante Garbiñe.

Sobre el momento exacto de su decisió, Garbiñe ha explicado que no ha sido una decisión rápida. "Poco a poco me he ido dando cuenta que lo que más me apetece es mirar hacía mi siguiente capítulo y no tanto el del tenis que todos ya conocemos".

Su propia historia

En 2017, cuando consiguió levantar su segundo Grand Slam, Garbiñe aseguró que quería marcar su propia historia, algo que ahora asegura haber conseguido. "He cumplido muchos de los sueños que tenía de niña. Levantar Grand Slams, ser Maestra, número 1... al final hacer historia es algo que no sabemos que significa, pero yo si puedo decir que he aconseguido hacer la mía" aseguró.