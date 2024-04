Última hora del estado de salud de Àngel Llàcer después de ser hospitalizado en Madrid: "Ha sido horroroso"

El actor Ángel Llàcer, jurado de 'Tu Cara Me Suena' fue hospitalizado en Madrid debido a una grave infección que contrajo durante sus vacaciones en Vietnam el pasado febrero. Al conocer la noticia sus fans se preocuparon e inundaron las redes sociales de mensaje de apoyo, deseándole a Llàcer una pronta recuperación.

El motivo de su ingreso fue una infección provocada por una familia de bacterias llamada 'Shigella', en declaraciones para 'Catalunya Radio' el actor compartió su experiencia: "Me empecé a encontrar mal y me ingresaron. Lo he pasado muy mal", explicaba.

A pesar de seguir el tratamiento prescrito por los médicos, la bacteria persistió en su organismo, lo que condujo a una situación más grave y su posterior ingreso en el hospital. Desde su habitación en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, Llàcer ha contado como se encuentra ahora:

"He pasado unos días fatal con mucho dolor de barriga, con sangre en las heces y cada vez tenía más fiebre. Ha sido horroroso". También costó obtener un diagnóstico exacto, los médicos estaban frustrados por la situación y no conseguían encontrar el foco.

A pesar de la gravedad de su estado Àngel Llàcer no perdió su acitud positiva y vitalista a pesar de haber tenmido miedo a perder su vida.

Además, reveló la dificultad de obtener un diagnóstico preciso, ya que los médicos se encontraban frustrados por la situación. Afortunadamente, parece que el tratamiento está dando resultados y que el actor se está recuperando.