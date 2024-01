El mensaje inesperado que Àngel Llàcer ha lanzado a los concursantes de OT 2023

El formato Operación Triunfo se ha enfrentado siempre a un problema: no salen artistas, salen triunfitos. Este término hace referencia a todos aquellos cantantes que abandonan la Academia de Operación Triunfo, lanzan un single en el mercado, y poco después acaban siendo olvidados.

De esto ha hablado sin tapujos Àngel Llàcer en su visita a OT 2023, donde ha lanzado un inesperado, pero necesario mensaje a todos los concursantes que siguen dentro de la Academia.

"Yo ayer no vi una gala que fuera la bomba. Ya estáis casi acabando y tenéis que definir quiénes sois". Así de duro se mostró Àngel Llàcer, quien no parece estar de acuerdo con que la Gala 8 de OT 2023 fuese sobresaliente.

El catalán incluso criticó al propio formato del que una vez formara parte: "estáis en un punto en el que tenéis que exigir a la Academia que os siga a vosotros. Tiene que haber un vuelco, tenéis que decidir vosotros lo que queréis hacer. Ya habéis probado muchas cosas, ahora es el momento de definiros".

No obstante, en la Gala 8 de OT 2023 se interpretaron algunas canciones que poco o nada encajaban con sus artistas; Juanjo, conocido por ser un amante de las jotas, tuvo que defender Miénteme de Tini. Ruslana, cansada de ser una estrella pop y en busca de temas rock, fue Aitana con su MiAmor.

Àngel Llàcer, consciente de que estaba siendo demasiado directo, fue incluso más allá: "ayer solo vi un alma y no está aquí, lo echaron. Todos tenéis alma y yo no la vi. Yo soy un detector de almas, me dedico al teatro musical y me faltó verla en todos vosotros (...). Yo ya no quiero ver triunfitos y ayer fue una gala de triunfitos (...). Tenéis que encontrar quiénes sois y quiénes queréis ser".