El requisito indispensable para conquistar a esta soltera de 'First Dates': "Se tiene que depilar los huevos sí o sí"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Estefanía, que ha dejado a Sobera con la boca abierta nada más llegar porque cuando le ha preguntado que requisitos eran indispensables para conquistarla lo más importante ha sido: "se tiene que depilar los huevos sí o sí". Un comentario que ha dejado en shock al presentador que ya vaticinaba que la cita iba a dar qué hablar. Además Estefanía es cantante de jazz

A cenar con ella ha llegado Rubén, y a Estefanía le ha encantado: "es un pibón". Cuando ha empezado la cita ya ha dejado entrever la tensión sexual entre ambos: "¿a ti qué tipo de cosas te gusta comer?" le ha dicho ella, "¿es una indirecta?", le ha respondido él.

Rubén le ha contado cuáles han sido sus anteriores relaciones y los principales problemas fueron los celos de sus parejas cuando quería salir con sus amigas y Estefanía le ha preguntado: ¿tú tienes muchas amiguitas?".

Aún así, han conseguido conocerse un poco más y de primeras se han gustado, además se han entendido muy bien pero lo que él no sabía es que Estefanía tenía una sorpresa preparada para él y en medio de la cita Estefanía le ha montado un espéctaculo de canto que le ha parecido muy sexy y que ha encantado a Rubén.

En la hora de la decisión final Estefanía quería una segunda cita con Rubén y él también ha querido tener una segunda cita con ella: "se me ha pasado la cita volando", han planificado segunda cita y fin de semana en Logroño y todo lo han sellado con un beso premonitorio de los que vendrán.