El motivo por el que Paula no vino a 'First Dates' deja boquiabierto a Carlos Sobera: "Me quedé embarazada...él trajo a la novia a la ecografía"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Paula, que ha dejado boquiabierta a Carlos Sobera nada más llegar. Paula quiso venir al programa en 2019 y cuando Sobera le ha preguntado por qué al final no vino, ella le ha sorprendido: "A ver como te lo explico...me quedé embarazada", el presentador se ha quedado de piedra y le ha dicho: "pero, ¿tenías novio?". Paula le ha contado que fue un chico que conoció y que le pidió salir pero finalmente volvió con la novia.

Aún así el chico aceptó la paternidad pero su embarazo tuvo situaciones surrealistas: "Él trajo a la novia a una ecografía y todo", ha dicho. "Fue muy incómodo" ha añadido. A cenar con ella, ha llegado Jimi, viene de China y eso a Paula le ha encantado siempre ha soñado con tener una relación con un chico asiático y siente que los rasgos asiáticos son muy sexys, además a ella le gusta mucho la cultura asiática: "Aunque no lo parezca soy otaku" ha contado.

Paula ahora mismo está estudiando arqueología y Jimi trabaja en un almacén de calcetines, nada más comenzar la cena, los solteros han descubierto que a ninguno le gustaba salir mucho de casa y que eran dos otakus de verdad, y han comenzado a hablar de anime con mucha ilusión.

Paula le ha avisado de que era madre, y que no se asustara, pero de hecho para Jimi ha sido hasta un plus, y le ha parecido admirable la dedicación y el amor que tenía hacia su hija. "Desde pequeño siempre he tenido un sueño por cumplir que es ser padre de una hija", ha dicho Jimi. "Que sea madre es una virtud que tiene", ha dicho emocionado. Y a Paula le ha encantado como ha reaccionado.

La cena entre los dos ha ido rodada y en el momento de la decisión final, Paula lo ha tenido claro pero aún así se ha sonrojado al escuchar que Jimi también quería seguir conociéndola y que está podría ser la primera de muchas citas más.