El dardo de esta soltera a su cita en 'First Dates' cuando intenta adivinar su país: "Checoslovaquia no existe"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Daria y Mohammed, ella es profesora de inglés pero viene de Rusia por la calle le regalan flores y le dicen piropos, pero a ella esos chicos no le gustan porque no le estimulan intelectualmente. Ha venido al programa buscando a alguien que le haga saltar la chispa.

Mohamemed viene de Mali y nada más ver a Daria le ha encantado, a ella le ha pasado lo mismo con él. Al principio han jugado a adivinar sus países de procedencia, pero cuando ha escuchado “Checoslovaquia”, ha alucinado y le ha cortado en seco: “Para empezar, Checoslovaquia no existe”.

La joven le ha explicado que Checoslovaquia de deshizo antes de que ella naciera y que era rusa y le gustaría que no se le notara en el acento “lo he conseguido hablando en inglés”. Durante la cita los dos se han puesto a prueba su nivel de cultura y de intelectualidad, y Mohammed ha impresionado a su cita cuando le ha dicho que le gustaba la música clásica y que conocía a Chaikovski.

Su alto nivel intelectual ha terminado de conquistar a Daria, porque desde pequeña se ha cultivado mucho el lado intelectual, sus padres decidieron que tenía que hablar 4 idiomas, le apuntaron a muchísimas actividades.

A Mohamed le ha gustado escuchar que los padres de Daria tenían una gran biblioteca en casa, de hecho, le ha contado que, en su país, un total desconocido para ella, cuando alguien se muere se dice que “una biblioteca ha desaparecido”.

En el momento de la decisión final, los dos habían conectado y lo han tenido claro: querían seguirse conociendo.