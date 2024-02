Nadal, sobre Arabia Saudí: "No creo que me necesiten para lavar ninguna imagen"

Rafa Nadal se convirtió el pasado enero en nuevo embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, un proyecto que tiene como objetivo desarrollar el deporte de la raqueta en el país y que levantó mucha polémica en España por cuestiones éticas y sociales.

Muchas personas han cuestionado la apuesta del mejor deportista español de todos los tiempos por uno de los países que más vulnera los derechos humanos, unas críticas a las que Rafa ha respondido en el programa 'El Objetivo' de La Sexta.

"Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. Es lógico que el mundo se vaya para allí" valoró Rafa sobre su movimiento al país arábigo.

Sobre el camino a recorrer afirmó que "Hay cosas que a día de hoy se tienen que mejorar, sin ninguna duda, es un país que va muy retrasado en muchas cosas, es un país que se ha abierto recientemente", a lo que posteriormente añadió que: " Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 o 15 años, te diré que me he equivocado por completo".

"Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si después eso no ocurre, en la siguiente entrevista te diré: 'cometí un error y me he equivocado'" concluyó en su entrevista en La Sexta.