Nadal: "Mi objetivo es Roland Garros y me gustaría jugar las olimpiadas"

Casi 12 años después de su última entrevista en CNN, Ana Pastor volvió a ponerse frente a frente con Rafa Nadal en una entrevista para el programa 'El Objetivo' de 'La Sexta'. Una charla en la que el balear habló sobre sus objetivos, su pasado y otros temas de actualidad.

El tenista de Manacor recibió a la periodista en las instalaciones de su Academia donde mostró cómo es un día a día en su vida, sus rutinas y su trato con los alumnos. También habló de su futuro y sobre cuándo se acabará su carrera como profesional. De hecho confesó que ve normal que la gente le pregunte sobre esa cuestión. "He estado mucho tiempo fuera, es normal que me pregunten cuándo me voy a retirar. Es una pregunta que me hago yo muchas veces", afirmó.

Rutina en su Academia

"Levantarme, desayunar con mi hijo, llego a la academia sobre las 8.30, fisioterapia, calentamiento, gimnasio, luego me voy a casa y por la tarde intento hacer algo de aeróbico", explicó, comentando que los alumnos ya no se impresionan al verlo. "Si viene Federer les impresionaría, a mi me ven cada día. Yo me paseo por Manacor y no impresiono a nadie. Si me voy a Madrid género más interés".

Con los integrantes de la escuela, "intento hacer alguna broma, les generas más confianza y les haces un clima más distendido para quitarles un poco de presión".

Futuro

"Tengo unos objetivos, o un plan, después desgraciadamente, sobre todo estos últimos años, los planes se han desviado. Pasan cosas y uno tiene que ser flexible, tienes que estar con una actitud abierta a la hora de tomar decisiones".

"Las decisiones finales las tengo que tomar yo. Soy yo el que juego y el que se tiene que equivocar", explicó, reconociendo que, a día de hoy, "llego justillo, estoy al límite".

"No quiero cometer errores físicos. No quiero llegar a un sitio mal preparado. A nivel físico cada golpe que me doy es un retroceso, no solo en lo tenístico", argumentó.

"Mi objetivo es llegar a la temporada de tierra lo más sano posible, darme la opción de disputar esa temporada con garantías. Me gustaría estar en Indian Wells y si no hay nada raro quiero viajar".

Lidiar con la situación y la lesión

"Nunca he sido obsesivo con nada pero esto se convierte en cansancio mental. El vaso ahora está muy llenito. Cuando dije que me tomaba un paréntesis era un tema de frustración, ahora es un tema de perspectiva. Cuando uno ve como van las cosas, chocas con la realidad. Yo soy feliz jugando a tenis, a mi familia le gusta también, así que tengo un empujón positivo pero a veces mi cuerpo no sé si quiere que siga".

Gestión del dolor

"La preocupación que uno va teniendo es el día de mañana. Pensar en cuando termine tener una vida normal. Soy una persona deportista, no solo tenista, mi vida está vinculada al deporte, no solo verlo, sino también practicarlo y me gustaría el día de mañana poder tener algo de actividad".

"Empecé a jugar a tenis con tres años y desde los 8 estoy entrenando como un adulto. Mi cuerpo empieza a tener cicatrices y recuerdos de todas esas cosas. Pero también espero que ese entrenamiento haga que mi cuerpo pueda tener una vida saludable en el futuro".

"La lesión más importante la tuve a los 18, que fue en el pie. A partir de ahí mi vida profesional dio un vuelco radical porque nos dijeron que lo más normal es que no pudiera practicar deporte de forma profesional. Me cambió la perspectiva y aprendí a convivir con las dudas y el dolor. Me habían preparado toda mi vida para ser fuerte en ese sentido".

"Soy una persona muy sensible. No sé si la sensibilidad es debilidad... pero a nivel de no demostrar mis emociones, toda mi vida me he callado, porque para qué voy a preocupar a nadie".

Sueño cumplido y perspectivas

"No sé cuando se va a terminar este sueño. Gracias al tenis he podido vivir experiencias únicas que sin el tenis no las hubiera podido soñar y eso me ha hecho valorar todo lo que he vivido".

"El tenis me ha dado la oportunidad de vivir cosas muy bonitas que no hubiera podido vivir ni yo ni las personas que están conmigo, lo que me cansa es no tener el cuerpo como me gustaría, pero para nada le echo la culpa al tenis".

"El momento más duro para mi fue en 2005 porque era el primer año que destaqué. Gané el primer Roland Garros, tenía 19 años y todo lo que era mi expectativa de vida se te ve tumbada de sopetón. Todo lo que ha pasado después yo ya estaba muy agradecido de todo lo que había vivido desde aquel momento".

"Estamos en un momento que pensar en una gran remontada, se me hace muy difcil imaginarlo".

Big Three

Nadal también recordó sus mejores partidos, como Wimbledon 2008 ganando a Roger Federer, la final de Australia de 2012 que perdió contra Djokovic, un duelo que, pese a la derrota, le ayudó a "aprender".

"Con Federer, creo que nos hemos ayudado mutuamente, también nos hemos quitado mucho, también con Djokovic, pero creo que hemos conseguido un nivel de autoexigenciadifícill de repetir, por el hecho de saber que no podíamos fallar".

"Con Federer tengo una relación muy buena. La palabra amigo es para mí fuerte, pero diría que es un gran compañero, porque yo tengo mis amigos de toda la vida. Roger es muy familiar".

Sobre Djokovic dijo que, "la imagen que él proyecta es peor de lo que es él realmente. Creo que es una buena persona, con sus errores y creo que sus comportamientos los acentúa un poco. Yo cuando veo alguien con tanto éxito no me gusta ver cómo se enfada".

¿Djokovic es el mejor de la historia?, le preguntó Pastor. "Para mí sí, de todo lo que he visto", contestó. "No tengo ningún ego para decir cosas que no siento. Él ha tenido un cuerpo mejor que el mío".

Next Gen

"Alcaraz tiene un nivel de tenis increíble. Es un jugador super completo. No le veo debilidades como las que yo tenía a su edad. Yo sacaba peor, tenía muchas menos voleas... También es muy buen chico, tiene las cosas muy claras y es así como lo transmite. Yo a su edad jamás me imaginaba pensar en esas metas. Tiene todos los ingredientes para hacer una carrera increíble".

"Las nuevas generaciones están más pendientes del espectáculo. Las celebraciones son más preparadas, antes eran más espontáneas. A nivel tenístico creo que cada vez como es lógico, físicamente son más rápidos, golpean más fuerte a la pelota... hay menos margen para la táctica y para pensar".

Paternidad

"Preferiría que mi hijo practicara otro deporte", dice entre risas. "Me duele decir eso porque con todo lo que me ha dado el tenis... aunque si quiere jugar al tenis le ayudaría en todo".

"Es muy fácil opinar y dar lecciones desde fuera, pero cuando estás ahí es distinto. Lo que no me gustaría es ser el típico padre que justifica todo lo que hacen sus hijos".

Tenis femenino

"Lo que no soy es hipócrita", dijo cuando se le preguntó sobre el tenis femenino. ¿Hay igualdad?, le preguntó Pastor, recordándole alguna de las polémicas que ha protagonizado el de Manacor al defender que no haya igualdad de sueldos entre los hombres y las mujeres en el tenis. "La misma que hay con los hombres, oportunidades, las mismas... ¿Sueldos? no, pero ¿para qué?".

"Si me preguntas si soy feminista, te digo que me digas qué es feminista. Si es que tengan las mismas oportunidades te digo que sí", explicó en un momento tenso de la entrevista. "Ese término se lleva a extremos". La igualdad no reside para mi en regalar, reside en que si Serena genera más que yo, pues quiero que gane más que yo".

"El tenis femenino gusta en el mundo, como es un deporte muy popular pues gana mucho dinero", afirmó. "Yo he apoyado todo eso internamente toda mi vida".

Real Madrid

¿Quieres a Mbappé en el Real Madrid?, le preguntó Ana Pastor. "Claro", contestó Rafa. "Creo que tiene una presión tremenda y le ponen todo el dinero del mundo sobre la mesa, por lo que entiendo que él pueda tomar una decisión que a nosotros los madridistas no nos gusta, aunque este año espero que tome otra".

Sobre ser presidente del Real Madrid: "Si me preguntas si me haría ilusión, pues sí. Si la vida me lleva y se dan las condiciones pues no sé que pueda pasar cuando nuestro mejor presidente tome otro destino".

Retirada

En cuanto a so este será el último año de Rafa como profesional, el tenista balear afirmó que "tiene toda la pinta pero no sé los eventos que me quedan por jugar, pero creo que no son muchos. No te lo puedo confirmar, por coherencia y por hemeroteca. Si dentro de unos meses estoy sano y quiero seguir pues... Si me preguntas cuál es mi sensación ahora te diré que no me quedan muchos".

"Mi objetivo es Roland Garros y me gustaría jugar las olimpiadas".

"No estoy 100%, pero creo que sí estaré en los Juegos".

"Mi ilusión es retirarme en las pistas y saber que estos torneos son los últimos, pero es difícil planificar todo esto".