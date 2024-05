Un millonario español explica como el teletrabajo se vuelve en contra de los trabajadores

La pandemia y la evolución tecnológica provocó un considerable aumento del teletrabajo. En este contexto, José Elías Navarro, uno de los empresarios españoles de mayor éxito y reconocidos de la lista Forbes, ha expresado su opinión contra la percepción idílica que muchos trabajadores tienen sobre este formato.

De hecho, Navarro advierte que el teletrabajo podría volverse en contra de los trabajadores, situándolos en riesgo de sufrir competencia desigual. El millonario y emprendedor, conocido en redes sociales por sus consejos empresariales, ha expresado su opinión en X, generando controversia.

"Siempre hablamos de lo bueno y lo necesario que es el teletrabajo", empieza diciendo. "Parece una medida de conciliación y hasta cierto punto lo es. Pero si el teletrabajo ocupa toda la semana, estás jodido como trabajador", expresa sin tapujo.

El empresario español destaca la competencia como inconveniente. "Cuando buscas una empresa que ofrezca teletrabajo al 100%, lo que haces es ponerte en competencia con un tío que vive en Venezuela, India, Argentina...", advierte Navarro sobre los peligros de la globalización.

"Imagínate: Tú me cuestas a mí en España 4000 pavos al mes. Pero yo, como empresario, recibo inputs y ofertas de gente que me hacen tu mismo trabajo por 150 euros al mes", ejemplifica. "Llegará un momento en que si yo no hago caso a estas ofertas, mi competencia lo hará. Y cuando lo haga, baje las ventanas y se lleve al cliente, yo estaré obligado a hacerlo también".

Según el empresario, esta presión competitiva puede dar lugar a una reducción de los salarios y las condiciones laborales. "Ya no es un tema que dependa de mí o no. Depende de más de lo que buscan los trabajadores", determina Navarro. "Al final, cuando pones en competencia dos personas con las mismas habilidades, con costes notablemente diferentes, pues el que vale más está jodido", termina diciendo Navarro sobre su visión del teletrabajo.