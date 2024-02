El Gobierno de Brasil estalla contra Neymar por pagar la indemnización de Alves: "Es absurdo"

El primer gran juicio de la ley del 'solo sí es sí' ya tiene sentencia. La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en los lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

La resolución ha llegado dos semanas después de la celebración del juicio, por el que Alves está encarcelado desde el 20 de enero de 2023, en su declaración sostuvo que fue "sexo consentido" y que esa noche había bebido mucho.

Aún así la condena de Alves ha sido inferior a la esperada, la Fiscalía solicitaba 9 años de prisión para el jugador y la acusación pedía 12 años, la pena máxima para los delitos de agresión sexual. El pago de los 150.000 euros, en concepto de responsabilidad civil para la víctima, ha sido determinante para que el futbolista recibiera una reducción de la pena.

El fallo del tribunal generó una gran cantidad de reacciones por parte de rostros conocido en la política nacional como Irene Montero, Yolanda Díaz o Ione Bellara entre muchos más: “Espero que sirva de medida ejemplarizante. En este país se acabó, basta ya de machismo, de agresiones sexuales”, defendía la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar.

Brasil se encara contra Neymar

Entre las reacciones por la sentencia, una de las más destacadas ha sido la del Gobierno de Brasil, país de origen del jugador, que ha mostrado públicamente su indignación contra la condena emitida por la Audiencia de Barcelona.

Cida Gonçalves, ministra de la mujer ha calificado la sentencia como "blanda", después de la "semejante atrocidad" que cometió Dani Alves.

Sabemos que es una sentencia blanda ante semejante atrocidad en la vida de una mujer”. Aun así, espera que este suceso “sirva de ejemplo” al mundo. “La palabra de una mujer tiene valor y no es no”. Gonçalves ha revelado que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara una medida para que “todas las mujeres tengan el derecho de divertirse de forma segura en bares y discotecas”.

Además, Gleisi Hoffmann, presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores e integrante del Gobierno de Brasil, ha mostrado su enfado contra Neymar por haber prestado a su excompañero de equipo los 150.000 euros en concepto de “atenuante del daño causado”.

Dani Alves utilizó el dinero para pagar la indemnización antes de la celebración del juicio. El hecho de haber abonado esta cantidad de dinero antes de conocer la sentencia “expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante”.

“La condena al violador Daniel Alves es pedagógica y ejemplar, demuestra que la sociedad ya no tolera comportamientos sexistas y misóginos. Lo absurdo fue que pidió dinero prestado a Neymar, pagó la indemnización y redujo la pena, algo que no soluciona nada a la víctima, no borra su sufrimiento”, sentenció la diputada.