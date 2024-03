Otra exnovia de Antonio Tejado lo sentencia: "Lo único que hacía era guarrear con mujeres y con hombres"

Hace tres semanas que Antonio Tejado está en el foco mediático, y es que el sevillano entró en prisión preventiva tras ser acusado de estar implicado en el robo de casa de su tía María del Monte con la ayuda de una supuesta banda organizada que habría asaltado otras viviendas de la zona como al de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

La semana pasada, Candela Acevedo, acudió al programa '¡De Viernes'!', para hablar de su relación pasada con Antonio Tejado y denunciar todos los abusos que sufrió por su parte: "Él me acosaba a altas horas de la noche. Yo le denuncié dos veces, yo quería meterlo en la cárcel. Este señor me ha hecho vivir una película de terror".

Ahora, 'Vamos a ver' ha descubierto el testimonio de una mujer que ha preferido ocultar su identidad, pero que ha relatado cómo vivió su relación con el sevillano: "Le conocí en septiembre de 2022 y ya entonces vi cosas raras, contestaba muy mal a la gente, tenía reacciones muy fuera de lugar, le decías algo, se enfadaba y se ponía agresivo, se ponía a gritarme, le temblaban las manos (...) Tenía muchas subidas y bajadas".

La testigo ha asegurado que se junta con muy malas compañías, refiriéndose a los detenidos por su presunta relación con el robo en casa de María del Monte: "En estos cuatro años siempre me ha nombrado al ruso este, al Arsen. Yo le decía 'Antonio, ¿no crees que debes cambiar de amistades?' (...) Nunca me ha nombrado nada de cosas ilegales, pero, desgraciadamente, no me sorprende todo esto".

La mujer decidió alejarse completamente de Tejado tras los comportamientos que tenía con ella: "Me lo ha hecho mil veces, de madrugada, mandarme fotos de partes íntimas que ya no son ni de él, sino de otros chicos".

La testigo ha asegurado que las últimas conversaciones con él fueron el 2 de febrero, y lo dejó porque no tenía reacciones normales: "Lo único que hacía era guarrear con mujeres y creo que con hombres también. También le dejé porque era hiperceloso".