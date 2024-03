Trasladan a Antonio Tejado a otro módulo: "Mucho duraría si llega a un día"

Antonio Tejado continúa en prisión provisional en la cárcel de Sevilla I acusado de ser el presunto autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte con la ayuda de una supuesta banda organizada que habría asaltado otras viviendas de la zona como al de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

El excolaborador de televisión se mantiene en su relato y defiende su inocencia asegurando que "se están difundiendo falsedades", además se ha pronunciado ante los nuevos detalles del caso “están atentando contra mi intimidad y reputación vulnerando mi derecho al honor”.

El sobrino de María del Monte está a punto de cumplir su tercera semana entre rejas, y ya ha conseguido un traslado al modulo tres del centro penitenciaro, según los reclusos "el más cómodo" de toda la prisión.

En este nuevo lugar Antonio ha cambiado de compañeros de celda, antes compartía modulos con personas drogodependientes y asesinos, con los que podría llegar a tener algún problema.

“Se ha adaptado muy bien. Ya ha normalizado su vida en prisión. Es una persona afable, extrovertido y al que le gusta relacionarse con el resto”, ha explica uno de los familiares de un preso para el programa de Sandra Barneda y César Muñoz.

“En la cárcel tienes que andar tranquilo e ir por tu camino. Antonio Tejado, con vicios y con todo lo que tiene, en un módulo conflicto se buscaría muchos problemas. Mucho duraría si llega a un día”, añaden.

Según Kike Calleja, Tejado “ha empezado un curso de marquetería y ha retomado las oposiciones de guarda forestal”. “Ha pedido ayuda al cura para ir a misa y le han regalado un rosario para hacer sus oraciones”, explica también el periodista.

Asimismo, explica que Antonio Tejado ha pedido no tener tener televisor en su celda: “Ha pedido no tener tele. No quiere escuchar nada”.

A pesar de su buen comportamiento entre rejas, Antonio Tejado se niega a cumplir una de las medidas del centro penitenciario que le permitiría ganar puntos para obtener beneficios y permisos. “Tiene interés cero de hacer nada que le suponga un esfuerzo”, porque está confiado en que muy pronto gozará de la libertad.