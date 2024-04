Condenan a prisión a una acosadora de Harry Styles que le envió hasta 8.000 cartas en un mes

Una mujer de 35 años ha sido condenada a 14 semanas de cárcel y una orden de alejamiento de diez años por acosar al cantante Harry Styles. Desde comienzos de año la fanática no ha dejado tranquilo al joven, al que le llegó enviar más de 8.000 cartas en un mes, en las que incluso incluyó invitaciones de boda.

Tras ser declarada culpable de un cargo de acoso con agravia de alarma o angustia grave, el Tribunal de la Corte de Harrow condenó a Myra Carvalho el pasado martes, según informan fuentes judiciales.

Además de las órdenes de alejamiento la mujer no podrá ponerse en contacto con el artista, ni de forma directa ni indirecta y deberá pagar una sanción de 156 euros. Myra Carvalho, procedente de Brasil llegó a Reino Unido en diciembre de 2023 con el objetivo de conocer a su ídolo, según demuestran los documentos judiciales.

Tras buscar alojamiento en un albergue turístico de forma temporal, comenzó a escribirle cartas después de haber conseguido su dirección, también se presentó en su domicilio en dos ocasiones para entregárselas en mano.

Carvalho se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusan el pasado mes de febrero en la vista previa pero fue puesta bajo custodia policia hasta esta nueva vista del caso que ha terminado condenándola a prisión.

La mujer afirmó que su fmailia de Brasil no sabía que había viajado a Reino Unido, y relató que tenía "impulsos sexuales" hacía Harry Styles.

El intérprete de 'As It Was' quedó "conmocionado" tras enterarse de lo sucedido, según ha informado el Daily Mail. El artista acababa de regresar de unas vacaciones con su pareja, Taylor Rusell, y no asimilaba lo sucedido: "Harry está realmente conmocionado", asegura la fuente, que insiste que "sólo quiere continuar con normalidad", aunque concede que "esto ha sido preocupante".