¡La camarera de 'First Dates' tiene una cita en el programa y sale...mal!

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Esta noche el programa ha sorprendido con una cita especial, Cristina la camarera del programa. Hace algunos programas Cristina dijo que quería encontrar el amor y así ha sido, Cris ha llegado radiante en un vestido negro y dispuesta a encontrar el amor: "Veo cada día como la gente se enamora aquí", confía muchísimo en el equipo "estoy en mi casa" ha dicho a cámara.

Sus compañeros estaban nerviosos por la cita de Cris, y el nivel está alto, porque hace siete años que Cristina es parte de la casa y no cualquiera puede estar a su altura. Su hermana gemela Marisa no ha dejado de mirar y por si no le gustaba tenía solución: "si no le gusta a ella me lo quedo yo", ha dicho.

A cenar con ella, ha llegado Víctor un ingeniero de Madrid que ya sabía que cenaría con Cristina. En la primera impresión a ella le ha gustado su cita a Víctor le gustan los deportes y para ella eso es muy importante, que sepa divertirse.

Cristina, le ha contado que con su ex tenía una relación especial pero eso se acabó hace dos años, le ha dejado claro que no quiere relaciones abiertas y está buscando alguien que le apoye y le sume, igual que Víctor.

Ella ha decidido lanzarse y preguntarle: "¿por qué yo?" y él le ha respondido que desde que la vio le pareció una chica guapa y atractiva, "¿por qué no?", le ha dicho. Según iban comiendo se iban abriendo, Cristina le ha contado que superó un TOC y Víctor le ha dicho que tenía la enfermedad de Chron y también le ha tocado luchar.

En medio de la cena, Marisa ha ido a por su hermana para que le contase qué tal iba la cena y aunque ellos pensaban que todo iba sobre ruedas Cristina le ha sorprendido: "a ver, no hay ese feeling". A sus compañeros les ha dicho: "él es super educado, agradable, le gusta hacer cosas...pero tiene que haber ese feeling".

Aunque el programa les ha invitado a cenar, parece que ese es el único regalo que va a llevarse Víctor hoy porque en la decisión final, él ha querido una segunda cita con Cristina pero ella no sabía donde meterse porque segundos después ha dicho: "yo no tendría una segunda cita con Víctor porque no he sentido esa atracción que uno tiene que sentir".