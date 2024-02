La respuesta de este soltero de 'First Dates' deja en shock a su cita: "Tengo relaciones 5 veces en una noche"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Diego, muy observador, viene desde Asturias se dedica a repartir pizza, se animó a apuntarse al programa porque vio a una chica 'María' y tuvo claro que quería a una chica igual y el programa no ha podido acertar más porque a cenar con él ha venido la propia María.

María, es de Gijon y es cocinera, nada más llegar Diego le ha contado que el la vio por la televisión y por eso se apuntó al programa. Ambos eran algo tímidos y parecía que la chispa no iba a saltar entre los dos pero las preguntas del programa han ayudado y mucho.

"¿Cuáles son tus zonas erógenas?", ha leído ella y Diego le ha dicho que a él le gusta que le besen en la mano, María le ha contado que para ella lo mejor es el cuello, las preguntas han seguido y María se ha quedado ojiplática cuando ante la pregunta de: "¿Cuántas veces tienes relaciones en una noche?", Diego le ha dicho que "5 veces en una noche" a María le ha entrado la risa tonta y ante cámaras ha dicho: "hay que verlo antes de hablarlo".

Algo que no concuerda mucho con la postura sexual favorita, porque Diego le ha dicho que "le gusta la cucharita". Después de algunas preguntas y de hasta cantarse en la cabaña, aunque para ojos del espectador la cita podía ser fría ambos han decidido que se gustaban y querían seguir conociéndose, con segunda cita programada y todo.