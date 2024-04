Buenas noticias para los usuarios de la Beca Erasmus+ 2024-25: Suben las cuantías y se incluye el transporte

De cara al próximo curso 2024-2025 las becas Erasmus+ incluirán por primera vez ayudas en el desplazamiento del país de origen al de destino y subirán la cuantía de la beca para hacer frente al alza de la inflación. Unas mejoras que todavía son 'insuficientes' para que muchos estudiantes españoles puedan acceder a ellas.

Aún así España continúa a los pies de la lista, es uno de los países del programa europeo con los importes de ayudas mensuales más bajos, según ha explicado el presidente de Erasmus Student Network en España, Ángel Pérez para EFE.

La iniciativa europea no solo incluye la educación superior también incorpora al alumnado escolar, de FP y la formación de adultos. Va más allá de las fronteras de la Unión Europea, abriéndose a otros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas.

Más de doce millones de personas han hecho el programa Erasmus+ que acumula 37 años de historia, y su presupuesto para 2021-2027 se ha casi duplicado respecto a 2014-2020, superando los 26.000 millones de euros.

Novedades en el programa Erasmus +

Entre las novedades destaca que por primera vez en años hay cambios en nueve países, la Comisión Europea los ha clasificado en función del coste de la vida. De modo que Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos cambian al Grupo 1 (donde es más caro vivir) y Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia y Letonia cambian al Grupo 2 (nivel intermedio), debido al incremento de la inflación en estos lugares.

"Aunque celebramos que estos importes hayan aumentado (para estos países) aún son insuficientes" para cubrir los gastos mínimos de una persona, subraya Pérez.

Además, otro beneficio serán las ayudas de viaje para todos los participantes, hasta ahora solo las recibían los estudiantes de Canarias por ser región ultraperiférica, y el alumnado con menores oportunidades. "A partir del curso 2024-2025, todos tendrán derecho a percibirla y se establecerán en función de la distancia", añade Pérez.

Se trabajará también en la puntualidad del pago de las ayudas y becas. Según diferentes encuestas, alrededor del 67% del estudiantado español afirma no haber recibido la ayuda mínima hasta un mes después del inicio de su periodo de movilidad, frente al 26% del alemán.

El presidente Ángel Pérez denuncia además que desde la propia agencia nacional Erasmus+ (Sepie) no se fije un importe base mensual más alto, y que las ayudas no se den antes de comenzar la movilidad, momento de desembolso de grandes cantidades de dinero (viaje, alojamiento, material, etc.), hace que el programa siga siendo poco accesible para buena parte de los estudiantes.