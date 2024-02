Pedro Martínez: "Estamos preparados para dar nuestra mejor versión contra el Barça"

Barça y BAXI Manresa protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de la próxima Copa del Rey, una fiesta del baloncesto que tendrá lugar en Málaga y albergará los mejores equipos de la Liga Endesa entre el jueves 15 y el domingo 18 de febrero.

Un derbi catalán de primer nivel

Pedro Martínez, entrenador del conjunto manresano, analizó el duelo ante el Barça en un encuentro con medios de comunicación:"Nos alegramos mucho por la clasificación, pero ahora pensamos en competir y creemos que tenemos posibilidades. Si el rival es mejor que nosotros, que entraría dentro de la lógica, los felicitaremos y volveremos a casa a entrenar" aseguró.

Pese a no ser favorito ante los azulgranas, el Baxi Manresa ya sabe lo que es ganar al Barça de Grimau esta temporada. Asaltaron el Palau Blaugrana el pasado mes de diciembre (82-83) y perdieron la vuelta en la última jornada ACB antes del parón 'copero': "La Copa es una competición diferente. Nosotros no haremos cambios tácticos, pero te intentas adaptar a cosas que pasaron el otro día. El Barça perdió 22 pelotas el domingo, pero será un partido diferente. Sus jugadores más importantes no tuvieron un buen partido".

El BAXI Manresa, esta temporada tras ganar en el Palau / SPORT.ES

"Estamos preparados para dar nuestra mejor versión. Somos muy jóvenes, veremos".... avisó el ya veterano técnico en la previa, un Pedro Martínez con más de 1.000 partidos en Liga ACB a sus espaldas y con amplia experiencia en este tipo de torneos. "Estamos disfrutando más después de ver el año pasado muchos meses que perdíamos la categoría. Sabemos lo que cuesta. No es lo normal que el Manresa se clasifique para la Copa, tenemos que disfrutar el momento. No renunciar a nada." concluyó el barcelonés.

El último precedente entre Barça y Manresa en Copa dejó un abultado resultado a favor de los culés: Hace dos años también nos tocó el Barça y perdimos por 37. Seguro que tenían presión aquel día y mira. Nosotros tenemos la presión de competir. No nos gustó lo de hace dos años y si vuelve e pasar será una decepción. Nosotros tenemos la presión de que eso no vuelva a suceder"

Guillem Jou

El capitán del Baxi Manresa, Guillem Jou, aseguró que afrontan la Copa del Rey con la intención de "sorprender al Barça" en un partido de los cuartos de final del próximo viernes al que, según indica, su equipo llega con más preparación que la que tuvieron en la anterior edición de la cita copera.

"Trataremos de ir con otra mentalidad que en los dos partidos de liga que hemos jugado contra el Barça, el equipo es consciente de que no es un partido más" afirmó el capitán en la previa del derbi catalán. Sobre la importancia de volver al torneo, Jou explicó que "Dos clasificaciones para la Copa en tres años es muy positivo para el club, para la ciudad y para que los jugadores quieran venir."