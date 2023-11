Axiom se convierte en el primer luchador español en Smackdown

Axiom ha logrado un hito sin precedentes al convertirse en el primer luchador español nacido y criado en nuestro país en debutar en Smackdown Su desempeño no solo fue elogiado por los aficionados presentes, sino que también recibió aclamaciones de "this is awesome"

En un momento trascendental para la lucha libre española, Axiom ha logrado un hito sin precedentes al convertirse en el primer luchador español nacido y criado en nuestro país en debutar en Smackdown, un logro que marca un antes y un después en la historia de la lucha libre nacional.

Axiom se enfrentó a Dragon Lee en un combate que no solo destacó por su intensidad, sino que también dejó asombrados a los aficionados con una exhibición de llaves, golpes y saltos espectaculares. Su desempeño no solo fue elogiado por los aficionados presentes, sino que también recibió aclamaciones de "this is awesome", consagrando así su debut en el ring de Smackdown.

Antes conocido como A-Kid, Axiom ha forjado su camino desde las filas de NXT, la empresa de desarrollo de jóvenes talentos de la lucha libre. Su ascenso hasta Smackdown no solo representa un logro personal, sino que también allana el camino para futuros talentos españoles que sueñan con protagonizar los grandes escenarios de la lucha libre americana.