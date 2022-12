El Madrid pincha en París y queda fuera de la Champions

El PSG venció a las blancas con goles de De Almeida y Diani, de penalti, que neutralizaron el tanto de la esperanza de Zornoza Chelsea y PSG son los equipos clasificados del grupo A

Se acabó el sueño europeo del Madrid esta temporada. El conjunto blanco no hizo los deberes en París y quedó matemáticamente fuera de la Champions.

FICHA TÉCNICA UWCL PSG 2 ________________ 1 RMA ALINEACIONES PSG Bouhaddi; Lawrence, Ilested, De Almeida, Karchaoui; Geyoro, Hamraoui, Jean-François; Baltimore, Diani (Martens, 95'), Bachmann (Groenen, 61') Real Madrid Misa; Kenti Robles, Kathellen, Rocío, Olga (Oroz, 80'); Toletti (Abelleira, 65'), Olofsson (Zornoza, 66'), Weir; Athenea, Esther (Svava, 66'), Feller (Nahikari, 82') Goles 1-0, De Almeida (15'); 2-0, Diani (p., 60'); 2-1, Zornoza (81') Árbitra Lina Lehtovaara. TA a Diani (62'), del PSG, y a Athenea (11') y Toletti (46'), del Madrid Incidencias Parque de los Príncipes. Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos.

En París se jugó un duelo decisivo para el futuro tanto del PSG como del Madrid y ambos equipos salieron a por todas. Los minutos iniciales fueron una metáfora de lo que iba a ser el partido: un remate de Diani al travesaño y otro de Olofsson, en la portería contraria, al poste izquierdo.

La Champions va de detalles y el PSG ganó la batalla en su estadio. Se adelantó con un tanto de De Almeida, a pase de Bachmann, en el minuto quince y el Madrid bajó los brazos cuando todavía quedaba mucho partido por delante. Tras el descanso Diani transformó un penalti provocado por Olga Carmona y amplió la ventaja para su equipo.

Zornoza sembró la esperanza

La entrada de Zornoza dio aire del Madrid. La centrocampista blanca anotó el tanto de la esperanza y la emoción se mantuvo hasta el último momento.

Pero no sirvió de mucho, porque el marcador no cambió y se lesionaron Athenea y Martens en el añadido. El Madrid había sido capaz de competir a los grandes en un grupo muy disputado. Aunque no fue suficiente.