Volta Catalunya 2023: recorrido, etapas, equipos y palmarés

Consulta el recorrido detallado de las etapas que forman la Volta a Catalunya de este año El recorrido consta de casi 1.200 kilómetros distribuidos en siete montañas con varios finales en alto

La Volta Catalunya 2023 se disputa desde el lunes 20 al domingo 26 de marzo con un recorrido de casi 1.200 kilómetros y siete etapas con perfiles idóneos para todo tipo de ciclistas.

Las grandes atracciones de la 102ª edición de la prueba catalana serán el belga Remco Evenepoel y el esloveno Primoz Roglic, reciente vencedor de la Tirreno Adriático 2023.

Además de ellos, otros grandes nombres que estarán presentes en la Volta son Richard Carapaz, Joao Almeida, Adam Yates, Geraint Thomas y Romain Bardet, entre otros. Por lo que respecta a la participación española, Mikel Landa liderará al Team Bahrain Victorious.

La gran novedad de esta edición 102 de la Volta es que habrá una etapa de montaña más de las habituales que no estará ubicada en el Pirineo catalán.

A continuación, desde SPORT detallamos el recorrido de la Volta a Catalunya 2023 con el perfil de cada una de las siete etapas, las fechas y los kilómetros por jornada.

Etapa 1: Lunes 20 marzo. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (164 km)

Etapa 2: Martes 21 marzo. Mataró - Vallter (165 km)

Etapa 3: Miércoles 22 marzo. Olost - La Molina (180 km)

Etapa 4: Jueves 23 marzo. Llívia - Sabadell (188 km)

Etapa 5: Viernes 24 marzo. Tortosa - Lo Port (176 km)

Etapa 6: Sábado 25 marzo. Martorell - Molins de Rei (183 km)

Etapa 7: Domingo 26 marzo. Barcelona - Barcelona (135 km)

Por lo que respecta a los equipos que formarán el pelotón de la Volta habrá un total de 25 equipos internacionales. Además, Movistar Team, Burgos-BH, Caja Rural, Equipo Kern Pharma y Euskaltel Euskadi serán los cinco equipos españoles que formarán parte del pelotón.

Burgos: Ardila, Díaz Gallego, Navarro, P. Sánchez, Langellotti, Bol, Fagúndez

Caja Rural: Nicolau, Prades, Balderstone, Cepeda, Hailemichael, D. González, Amézqueta

Euskaltel:

DSM: Bardet, Brenner, Combaud, Hamilton, Milesi, Onley, Tusveld

Ineos: Bernal, Castroviejo. E. Hayter, Plapp, Puccio, Thomas, Tulett

Kern Pharma: Adrià, Carretero, Castrillo, Galván, R. García Pierna, Miquel, Parra

Movistar: Rubio, Verona, Barta, Samitier, Rojas, Pedrero, Sosa

Soudal: Evenepoel, Cattaneo, Hirt, Masnada, Serry, Van Wilder, Vervaeke

UAE: Almeida, Bennett, Fisher-Black, Majka, I. Oliveira, Soler, A. Yates

AG2R: Bouchard, Venturini, Gall, Peters, Berthet, Godon, O'Connor

Alpecin: Riesebeek, Meurisse, Groves

Arkéa: Barré, Edet, Hofstetter, Gesbert

Astana: Dombrowski, De la Cruz, Moscon, Tejada

Bahrain: Poels, Landa, Haig

BORA: Schelling, Uijtdebroeks, Palzer, Fabbro, Wandahl,

Cofidis: Coquard

EF Education: Chaves, Carapaz, Urán

Groupama: Martinez, Armirail, Germani

Intermarché

Jumbo: Roglic, Gesink, Kuss, Kruijswijk, Bouwman, Hessmann, Foss

Jayco: Zana, Juul-Jensen

Trek

Israel

Lotto

Uno-X

2022 - Sergio Higuita

2021 - Adam Yates

2020 - Edición cancelada

2019 - Miguel Ángel López

2018 - Alejandro Valverde

2017 - Alejandro Valverde

2016 - Nairo Quintana

🚴Aquest és el recorregut complet de la Volta a Catalunya 2023! 😊



🗺️ ¡Este es el recorrido oficial de la #VoltaCatalunya 2023!



😍 This is the route for #VoltaCatalunya102! pic.twitter.com/oDBDSwHIp3