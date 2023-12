Pepelu critica la actitud de Cuadra Fernández: "Es difícil jugar con esa chulería"

En un expresivo comentario tras el partido ante el Getafe, Pepelu, jugador destacado del Valencia, no escatimó críticas hacia la actuación del árbitro Cuadra Fernández Cuadra Fernández expulsó a Gabriel Paulista en el minuto 50 por doble amarilla y a Javi Guerra con una tarjeta roja directa en el 88'

En un expresivo comentario tras el partido ante el Getafe, Pepelu, jugador destacado del Valencia, no escatimó críticas hacia la actuación del árbitro Cuadra Fernández, manifestando su frustración por la manera en que se desarrolló el encuentro y la actitud percibida desde el inicio.

"Cuando te tratan desde el minuto uno con esa chulería es difícil jugar", comentó Pepelu en una respuesta a las preguntas de Movistar LaLiga después del partido. Aunque no mencionó directamente al árbitro, Cuadra Fernández fue el referente implícito en sus declaraciones.

El jugador del Valencia expresó su descontento por las tres expulsiones que ocurrieron durante el partido y sugirió que el espectáculo no estuvo a la altura de lo que la Liga española merece. "No ha sido un partido para tres expulsiones. Perdimos el partido por deméritos nuestros, porque somos los que estamos en el campo, pero hoy toda España y el mundo que ha visto el partido se estará preguntando muchas cosas, porque el espectáculo obviamente no ha sido lo que se merece la liga española", lamentó.

Pepelu hizo hincapié en la importancia de la igualdad en el trato dentro del campo de juego y expresó su opinión de que el tono del árbitro no fue el adecuado en ese encuentro específico. "Nosotros estamos metidos, estamos a muchas pulsaciones, imagino que él también. Pero yo creo que todos tenemos que ser iguales dentro de un campo y hoy el tono no ha sido el adecuado", concluyó.

Javi Guerra a Cuadra Fernández: "¡Eres malísimo, malísimo!"

Javi Guerra, centrocampista del Valencia, fue expulsado durante el partido ante el Getafe disputado este viernes por decir al árbitro Guillermo Cuadra Fernández en dos ocasiones que era "malísimo", según el acta arbitral.

El jugador ché vio una cartulina roja directa en el minuto 88, cuando su equipo acababa de encajar el gol de Borja Mayoral que dio la victoria al Getafe. Pero no fue el único expulsado del choque, en el que también se marcharon a los vestuarios antes de tiempo Gabriel Paulista, con dos tarjetas amarillas, y Domingos Duarte, también con roja directa por protestar.

En el caso de Javi Guerra, el acta refleja claramente la causa por la que fue expulsado y que molestó a su entrenador, Rubén Baraja, que en rueda de prensa reconoció estar enfadado con su jugador por haber dejado a su equipo con un hombre menos.

"En el minuto 88, el jugador Javier Guerra fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar gritándome en los siguientes términos: '¡Eres malísimo, malísimo!", escribió Cuadra Fernández en el acta.

El acta arbitral tampoco deja en muy buena posición a Domingos Duarte, que, según el colegiado, insultó a un contrario: "En el minuto 90 el jugador Domingos Duarte fue expulsado por el siguiente motivo: "Dirigirse a un adversario en los siguientes términos: '¡Hijo de puta!".

Y Gabriel Paulista, según recoge también el acta, salió del campo en el minuto 50. El motivo de su segunda cartulina fue claro, por propinar un manotazo a Latasa en un lance del juego. Pero la primera, por protestar en la primera parte, se la sacó Cuadra Fernandez, según recogió el acta, por el siguiente motivo: "Por venir corriendo hacia mí desde una larga distancia pidiendo a voz en grito una tarjeta para un adversario".

Paulista, después del partido pidió disculpas a través de un mensaje en sus redes sociales: "Asumo mi parte de culpa y pido disculpas a todos, a mis compañeros, al club y a la afición", escribió.

Ahora, su entrenador tendrá que gestionar las ausencias de Javi Guerra y de Gabriel Paulista para el partido que disputará ante el Barça la próxima jornada. Sus expulsiones mermarán al Valencia, que tendrá dos bajas muy importantes de cara a uno de los partidos más complicados del curso.

Mientras, Bordalás, en el Getafe, no contará con Duarte, uno de sus centrales suplentes este año y que ante el Valencia sustituyó a Omar Alderete, que precisamente cumplía un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y que presumiblemente volverá a ser titular en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla.