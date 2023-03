Cavani apunta al Metropolitano

El delantero uruguayo del Valencia, recuperado de su lesión, ya se entrena con el grupo con buenas sensaciones Si Rubén Baraja lo considera oportuno, el 'Matador' podría ser titular este sábado ante el Atlético de Madrid

Las buenas noticias comienzan a sucederse por fin para Rubén Baraja. En una de las peores temporadas de toda su historia, el Valencia parece haber cogido aire tras su victoria ante Osasuna que le ha sacado del descenso. Además, su jugador estrella, Edinson Cavani, vuelve a entrenarse y puede sumarse a la causa, como han hecho ya Gayà y Nico.

El delantero uruguayo, máximo goleador del equipo en LaLiga con cinco dianas, regresó con buenas sensaciones el domingo a los entrenamientos en la sesión pospartido junto a los suplentes y ya apunta a titular en el duelo clave que el Valencia disputará el sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. “Feliz de estar con el equipo nuevamente”, fue el mensaje de Cavani en redes sociales el día de su reaparición.

La plantilla ha disfrutado hoy de un día de descanso y este martes volverá al trabajo. Cavani pretende incrementar las cargas de trabajo en lo que resta de semana para llegar al cien por cien al encuentro del sábado.

La última palabra sobre su titularidad la tendrá Rubén Baraja, aunque podría no arriesgar con el delantero teniendo a la vuelta de la esquina el parón de selecciones, en el que no participará Cavani al no estar convocado por el técnico interino Marcelo Broli. En ese caso, el ‘Pipo’ deberá seguir apostando por Hugo Duro, conociendo también que Marcos André no estará disponible hasta después del parón.

Asignatura pendiente

El regreso del ‘Matador’ permitirá al técnico valencianista disponer de un abanico más amplio de posibilidades en la delantera, algo muy necesario de cara, sobre todo, a los minutos finales de partido. Y es que el Valencia, que venció a Osasuna con un tanto en el 74’, rompió una racha de 15 meses sin ganar gracias a un gol en el tramo final de un partido.

Por contra, los ‘ches’ han perdido puntos ante Athletic, Sevilla, Almería, Getafe, Valladolid, Villarreal, Barça y Mallorca con goles en los últimos 20 minutos.