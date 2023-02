UFC 284: Makhachev sale vencedor en las tarjetas y Volkanovski se convierte en el héroe del pueblo

La victoria del ruso y varias peleas muy desiguales dejan una velada con sabor agridulce en Perth

Velada con sabor agridulce de la UFC. Makhachev logró la victoria frente a un Volkanovski que parece hecho de piedra en el evento numerado como el 284 de la compañía de las artes marciales mixtas norteamericana. La noche de peleas, si se puede llamar así, tuvo lugar en Perth, Australia. Para amoldarse al horario estadounidense, la jornada se desarrolló a una hora un tanto peculiar, ya que la primera pelea tuvo lugar a las 7.00 hora local.

En el evento co estelar, Yair, "el pantera" Rodríguez fulminó a Josh Emmett en el segundo asalto con una sumisión de triángulo tras conectar varios golpes de poder en la cabeza del americano.

El main event fue eclipsado por el gran desempeño del peleador local, Alexander Volkanovski, que, aunque no logró alzarse con los dos cinturones, se impuso como un peleador respetable, logrando terminar la pelea y poniendo en un serio aprieto a los jueces.

Crute vs Meinfield

La cartelera estelar del UFC 284 comenzó con una dura batalla en el peso semicompleto (205 libras) en la que se enfrentaron Jimmy Crute (Australia) y Alonso Menfield (EEUU). El norteamericano empezó con ganas, conectando un par de manos con acierto, aunque el aussie no tardó en llevarse la pelea a su terreno, al piso. Tras varios minutos de control sobre Menifield, ambos luchadores sorprendieron a los asistentes poniéndose de pie y protagonizando un par de buenos intercambios. La bocina que señalaba el final del primer asalto salvó al australiano, claramente noqueado. Tras un minuto de recuperación, Crute trató de recomponerse pero sin mucha efectividad, ya que, apenas comenzada la segunda ronda, volvía a ser noqueado. Sin embargo, el aussie aguantó todo un asalto, claramente mareado. Al final del segundo parcial, el australiano estuvo a punto de conseguir una sumisión, pero no logró ajustar bien la llave de brazo. Una completa locura de pelea, de esas que parecen un altercado en un local de alterne, llegó hasta el tercer y último asalto. Crute controló al americano durante la totalidad de los minutos, aunque Menifield supo defenderse correctamente, lo que ocasionó que la gesta llegara a las cartulinas. Empate entre ambos guerreros. Una pelea digna de haber sido la pelea de la noche.

Pulver, Hall of Famer

Antes de dar comienzo a la segunda lucha de la noche, Jens Pulver, primer campeón del peso ligero de la UFC, fue nombrado como nuevo peleador del salón de la fama de la compañía de artes marciales mixtas norteamericana. Tras una larga carrera llena de éxitos dentro del octágono, el peleador americano ha visto recompensado todo el esfuerzo derrochado y toda la sangre derramada en unas batallas ya escritas en la historia.

Porter vs Tafa

Turno de los pesos pesados. El estadounidense Parker Porter se midió al samoano Justin Tafa. No dio tiempo ni a pestañear. Apenas transcurridos unos pocos segundos, Tafa conectó una buena mano que dejaba fulminado a Porter antes de casi comenzar a sudar.

Brown vs Della Maddalena

Bajamos unos kilos. El jamaicano Randy Brown se enfrentó al local Jack Della Maddalena en el peso Wélter. La gran promesa de esta categoría, el australiano, logró una victoria rápida. Un golpe bastó para noquear al jamaicano apenas transcurridos unos segundos del inicio del combate.

DELLA MADDALENA IS THE REAL DEAL 😳



Half a round is all he needs at #UFC284!! pic.twitter.com/qaPATYHfRb — UFC (@ufc) 12 de febrero de 2023

Rodríguez vs Emmett

Tras dos peleas muy cortas pero entretenidas, daba comienzo el co main event que enfrentó al americano Josh Emmett y al mexicano Yair “El pantera” Rodríguez en el peso pluma, categoría que gobierna el protagonista de la noche, Alexander Volkanovski. Ambos guerreros se midieron a cinco asaltos para conseguir decorar sus cinturas con el cinturón de campeón interino. Dos estilos totalmente diferentes comenzaron a intercambiar. Emmett, de boxeo contundente, tuvo que arreglárselas con el estilo tan caótico, sorpresivo y poco ortodoxo del pantera. Rodríguez comenzó la pelea con mucha precisión, conectando varias patadas certeras que preocuparon al americano. Sin embargo, Emmett supo darle la vuelta a la situación y terminó el asalto encima del mexicano, conectando un par de codos con mucha intención. Lo del segundo asalto fue puro espectáculo. Rodríguez comenzó desobedeciendo las órdenes de su esquina que le aconsejó no intercambiar, conectando varios golpes que casi noquean al americano. No obstante, no fue suficiente para desequilibrar a Emmett. Pero el pantera no se dio por vencido. Tras varios intercambios, ambos peleadores se fueron al suelo, y allí, Rodríguez, con un perfecto triángulo de piernas fue capaz de conseguir que el americano ondeara la bandera blanca. Esto convierte al mexicano en el nuevo campeón interino de la división de las 145 libras, por lo que tendrá una oportunidad de enfrentar a Volkanovski por el título indiscutido.

Makhachev vs Volkanovski

Y llegó el momento. La UFC celebró ayer su 30 cumpleaños y es la primera vez que se enfrentaban en la historia de la compañía el número uno contra el número dos de los libra por libra. El australiano Alexander Volkanovski (campeón del peso pluma y número uno libra por libra) enfrentó al daguestaní Islam Makhachev (campeón del ligero y número dos).

Frente a frente dos estilos totalmente diferentes. Makhachev es un perfecto dominador del sambo, aunque él se autodefine como el peleador de las artes marciales mixtas más completo. El pupilo de Khabib Nurmagomedov posee un estilo de lucha impecable, no siendo los golpes su fuerte, a pesar de tener una precisión de golpeo perfecta. Si lo son para Volkanovski, un deportista con doce centímetros menos de estatura que su rival pero capaz de noquear a hombres mucho más pesados que él.

La disputa se resolvió en el peso ligero, el del daguestaní, que puso su título en juego para lograr ser el primero del ranking libra por libra de la compañía. Una pelea que empezó con mucho respeto. Ni se rozaron durante el primer minuto de combate en el que ambos artistas se midieron las fuerzas. Volkanovski logró conectar un buen directo a la barbilla que pareció marear a Islam, aunque el ruso logró recomponerse con rapidez. Un par de compases después, Makhachev llegaba con dos golpes que aturdieron al australiano que terminó dando la espalda al daguestaní. Makhachev se abalanzó con un gran mataleón encima de su rival, pero el aussie está hecho de otra pasta. Volkanovski logró finalizar el asalto con el cuello totalmente estrangulado por los brazos de su rival mientras se reía y hacía gestos de victoria.

La segunda ronda fue parecida. Volkanovski conectó y Makhachev respondió con lucha. Sin embargo, esta vez el australiano se zafó rápidamente de los embistes del ruso y logró conseguir los puntos del asalto. La tercera fue más comedida. Round de estudio, aunque Makhachev intentó imponer de nuevo su lucha, pero Volkanovski vino con los deberes hechos. El australiano planteó una buena defensa y, con unos buenos golpes conectados al final de la tercera ronda, consiguió imponerse también en las cartulinas.

El australiano empezó el cuarto asalto por encima en las votaciones. Apenas transcurridos unos segundos, el daguestaní se tiró a las piernas de Volkanovski logrando llevar la pelea al suelo. Cuatro minutos de control por parte del ruso le otorgaron el asalto.y conseguía igualar la contienda.

La pelea llegó al quinto y último asalto, con un Alexander Volkanovski en desventaja, pero con una actitud de guerrero pocas veces vista. El australiano intentó buscar la finalización y logró conectar un derechazo que tumbó a Makhachev, aunque sin un resultado favorable. Sin embargo, tras el pitido final, su equipo comenzó a celebrar la victoria, ya sea en las tarjetas o moral.

Finalmente, el australiano se quedó en el ganador del pueblo. Makhachev se llevó la victoria en decisión unánime y logró ascender en el ranking del libra por libra.