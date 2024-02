Topuria: "Mi sueño es tener el DNI español"

Ilia Topuria visitó esta noche el programa de 'El Hormiguero' de Antena 3 después de proclamarse campeón del mundo en UFC al destronar a Alexander Volkanosvski el pasado 18 de febrero.

El peleador español empezó con un mensaje de agradecimiento: "Gracias por acoger a mi familia, darnos un hogar, apoyar a mi carrera deportiva y ser uno de vosotros".

Asimismo, Topuria expuso que su deseo es tener DNI español, que aún no posee a pesar de estar viviendo en España desde hace 15 años: "Mi tercer sueño sería conseguir mi DNI español; Se lo pienso pedir personalmente a Pedro Sánchez, a ver si me puede ayudar a cumplir mi sueño, me haría muchísima ilusión".

Topuria explicó que en la víspera de la importante pelea no tuvo ningún problema para conciliar el sueño: "La mejor valoración de sueño que tuve en la preparación de mi noche fue la anterior al combate. Dormí como un bebé".

Sobre los momentos de temor, el peleador español confesó que "el miedo es inevitable". "Sin embargo, es el combate en el que mejor lo pude gestionar. En la mañana hice un calentamiento, después estuve con familia y amigos. Estuve super tranquilo", esclareció Topuria.

Además, reveló el momento más tenso antes de un combate: "Cuando estás en el túnel oscuro que te van contando el tiempo que te resta es un momento terrible, lleno de adrenalina". "El peligro es real, porque te vas a enfrentar a uno de los mejores del mundo. Por eso tienes que mantener la paz para realizar los conocimientos que tienes", afirmó el luchador.

En lo que se refiere directamente a la pelea, Topuria admitió sobre Volkanovski que "me sorprendió con la velocidad que tenía. Normalmente, tengo muchos reflejos, pero me conectó varios golpes. Cuando le conecté el primero, él mismo lo celebró".

Al ser preguntado sobre una posible lucha de revancha ante Volkanovski, el peleador español afirmó que "por su bien, mejor que no". Asimismo, ante un posible combate con McGregor explicó que "hay que llegar a muchos acuerdos; se empieza por los medios a reclamar las ganas y después ya se empieza a trabajar en ello".

Topuria insistió en la pelea en el Bernabéu: "No lo hablé con Florentino, pero sí con su equipo. Hemos adelantado bastante y va a ser inevitable que no pase en 2024". Por último, el peleador español reveló que seguirá luchando "hasta que el fuego por el deporte esté en mi cuerpo".