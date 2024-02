Makhachev, el "objetivo final" de Ilia Topuria

El cinturón del peso pluma a lomos de Ilia Topuria llegó pisando fuerte a la capital española de Madrid, donde el flamante nuevo campeón fue recibido por centenares de personas en su llegada al aeropuerto y más tarde compareció en rueda de prensa ante los medios locales.

Si por algo se ha caracterizado 'El Matador' a lo largo de su carrera como profesional es por la confianza en sí mismo y nunca callarse lo que piensa. Ilia vive su momento más dulce tras derrotar a Volkanovski con un KO en el combate estelar del UFC 298 que lo coronó en las 145 libras, convirtiéndose ahora en uno de los rostros más visibles de la promotora y cimentando las bases de un reinado que aspira a marcar una época en las artes marciales mixtas.

Topuria, entre otras muchas declaraciones, habló sobre sus futuros pleitos. Ahora necesita descansar tras un training camp muy exigente para la pelea ante 'The Great', pero no dudó en dejar caer sus intenciones para convertirse en el número uno de la UFC retando al más grande, Islam Makhachev.

Con ganas de ser el mejor

"Los tres rivales que más me gustarían en la siguiente pelea son Conor McGregor, Max Holloway o Sean O'Malley. Quiero pelear otra vez antes de terminar el año y después el siguiente objetivo sería Islam Makhachev." Aseguró Ilia en su comparecencia en Madrid.

Ilia Topuria tiene e Makhachev en mente para un posible combate en el futuro lejano / EFE

Topuria sorprendió al mencionar a Makhachev como su gran reto profesional, el actual monarca del peso ligero. El daguestaní es el mejor luchador del planeta y así lo demuestra con su récord de 25-1-0 como profesional y un casi perfecto 14-1 dentro de la UFC que lo coloca primero en el libra por libra, el ranking más prestigioso de la compañía y que evalua a todos los luchadores sin importar sus divisiones. Es un monstruo de tres cabezas dentro del octágono pero sobresale por su desempeño en el suelo, donde es prácticamente indefendible.

Ilia se colocó en el quinto pueso del 'pound for pound' el pasado lunes tras su épica victoria ante Volkanovski, pero quiere llegar a lo más alto e instaurar una hegemonía: "Ese combate sería el que más me acercaría al número uno del ránking libra por libra. Me veo como doble campeón." dijo el hispanogeorgiano sobre un posible combate contra Makhachev, considerado el 'heredero' de Khabib Nurmagomavedov en la UFC y al que nadie ha conseguido tumbar desde 2015 dentro de la jaula.

¿Es posible un Topuria-Makhachev?

En este momento parece más una utopía que una realidad. El nacido en Majachkalá pelea en una categoría superior y, más allá de los casi ocho centímetros que le saca a Ilia, la diferencia de masa muscular y envergadura es demasiado grande. Al menos por ahora. La última pelea de Makhavech fue también una victoria ante Alexander Volkanovski el pasado mes de octubre, y en su mente está ahora una defensa del cinturón ante un rival de su peso: "Pelearé en junio o julio. Sigo entrenando cada día, tengo que estar preparado siempre" declaró recientemente. Es el mayor activo que tiene Dana White en sus manos y cualquier cartelera con su nombre multiplica los números de 'Pay Per View'. Oliveria y Tsarukyan, que pelean en el UFC 300 de Abril, serían dos buenos candidatos para esta cita.

El daguestaní Makhachev es el mejor libra por libra de la UFC / EFE

Por otro lado, Topuria planeará su primera defensa del título y tratará de hacerlo en el Bernabéu este 2024, como ha manifestado en varias ocasiones y materializando así el desembarco de la UFC en España por primera vez en la historia. Max Holloway o el vencedor del próximo combate entre Yair Rodríguez y Brian Ortega entran en las quinielas como posibles aspirantes. La opción McGregor se antoja prácticamente imposible, aunque Ilia no descansa en su empeño por batirse en duelo con el irlandés.