Volkanovski pide una revancha contra Topuria... ¡en España!

El pasado fin de semana, Ilia Topuria hizo historia en la UFC. El peleador hispano-georgiano consiguió arrebatarle el cinturón a Alexander Volkanovski, invicto en la categoría de peso hasta que llegó 'El Matador', que noqueó en el segundo asalto al australiano.

Volkanovski ha hecho balance del combate a través de su canal de Youtube y tiene claro cuál es su objetivo en un futuro inmediato: recuperar el cinturón de campeón. "No me importa que sea en España", declaraba el australiano, lanzando una clara declaración de intenciones a Topuria.

El peleador confirmó que la intención, tanto de Ilia como de Dana White, presidente de la UFC, es que el campeón actual de peso pluma pueda pelear en su próximo combate en España. "Definitivamente quiero esa revancha. Puede ser en España, por lo que estoy escuchando, ya que va a pasar. Aun así, probablemente eso no sucederá hasta más adelante este año".

El australiano analizó el combate que tuvo con Topuria, orgulloso de su actuación y elogiando el trabajo de Ilia. "Me sentí muy bien allí. Creo que los jueces me dieron ventaja en el primer asalto y llegué a mejorar todavía más en el segundo." Un segundo asalto en el que, a pesar de las buenas sensaciones, fue noqueado por su rival.

"Topuria hizo un gran trabajo al llevarme a la jaula donde sabíamos que no queríamos estar con alguien como él. Desde que me apoyó hasta allí, me atrapó. Finalmente, encontró un gran golpe y eso es todo lo que necesitas en este deporte". El respeto mutuo entre ambos luchadores se vio justo después de la pelea, cuando se enfundaron en un gran abrazo.

Topuria piensa en Connor McGregor

A pesar del deseo de Volkanovski de repetir el combate con Topuria, los planes del hispano-georgiano son diferentes. La pelea que tiene en mente Ilia es contra Conor McGregor. De hecho, así lo hizo saber justo finalizada la batalla contra 'The Great' en España. Además, Dana White ve con buenos ojos ese movimiento estratégico.

"Si aún tienes pelotas estoy dispuesto a pelear contigo en España", retaba Topuria al histórico peleador irlandés. McGregor no se calló y no dudó en contestarle: "Tengo las pelotas enormes, tengo 4 hijos". Aun así, Ilia no descarta la revancha deseada por Volkanovski. "Si la UFC me dice que mi próxima pelea es en España y contra Volkanovski. Amén".