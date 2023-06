Esto es lo que dice Ilia Topuria sobre su pelea con Paddy Pimblett

En el apasionante mundo de las artes marciales mixtas (MMA), siempre hay espacio para los jóvenes talentos que buscan destacar

En el apasionante mundo de las artes marciales mixtas (MMA), siempre hay espacio para los jóvenes talentos que buscan destacar. Uno de los nombres que ha estado generando revuelo en la UFC es Ilia Topuria, un luchador prometedor que ha impresionado a los fanáticos y a los expertos con su habilidad y determinación en el octágono.

Ilia Topuria nació el 30 de marzo de 1997 en Tbilisi, Georgia. Desde joven, mostró un gran interés por las artes marciales y comenzó su entrenamiento en lucha libre y sambo. A medida que crecía, se dio cuenta de su pasión por las MMA y decidió dedicarse de lleno a esta disciplina. Con una sólida base en la lucha y una mentalidad ferozmente competitiva, Topuria comenzó su carrera profesional en las MMA con una serie de victorias impresionantes en varias promociones europeas.

En octubre de 2020, Ilia Topuria hizo su esperado debut en la UFC. En su primer combate, se enfrentó al experimentado luchador Youssef Zalal, pelea que ganó por decisión unánime. Desde entonces, ha seguido acumulando victorias en la organización, consolidando su reputación como un prospecto emocionante en la división de peso pluma. Topuria ha mostrado una combinación impresionante de habilidades de lucha y striking, lo que lo convierte en un desafío difícil para cualquier oponente.

Y antes de su pelea contra Josh Emmett este sábado, Topuria ha dado una rueda de prensa en la que un periodista le ha preguntado sobre el estado actual de su pelea con Paddy Pimblett, a lo que el hispano respondió con indiferencia: "No es nadie, ganar a ese tipo no me da ningún tipo de cinturón, por lo que no me interesa".