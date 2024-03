Nadal recupera la sonrisa con vistas a Indian Wells

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz protagonizaron en Las Vegas una épica exhibición que pasará a la historia del tenis y que dejó claro que ambos se encuentran a un buen nivel para afrontar la próxima cita en Indian Wells.

Espectáculo a parte, el duelo sobre la pista dura del Michelob ULTRA Arena, sirvió para calibrar el estado de forma en el que se encuentran tanto Nadal como Alcaraz. El primero no jugaba desde su lesión en el ATP de Brisbane a principios de año, mientras que el segundo se dio de baja en Río de Janeiro tras lesionarse el tobillo durante su debut.

Si bien el murciano parece totalmente recuperado, las incógnitas sobre Rafa empezaron también a despejarse en Las Vegas. El manacorí dejó destellos de su mejor tenis, con golpes ganadores en la red y un saque más depurado si cabe. En resumen, buenas sensaciones y un sonrisa ilusionante de cara a los próximos retos. Nadal dejó claro que no ha perdido su toque y exigió a su rival, especialmente durante un primer set que se embolsó con garantías.

Buenas sensaciones de cara a Indian Wells, el único torneo en el que el balear participará antes de la gira de tierra, el gran objetivo de la temporada. "Para mí lo prioritario es intentar salir ileso de Indian Wells. Lo que se tenga que dejar, dejarlo en la temporada de tierra", explicó Rafa antes de la exhibición con Alcaraz.

Este jueves (03.00 hora española) debutará en la pista californiana, veinte años después de su primera participación. En dos décadas, Nadal ha disputado en 15 ocasiones el considerado sexto 'Grand Slam' por su importancia en el calendario, y hasta 11 veces ha llegado a semifinales. En sus vitrinas cuenta con tres trofeos de Indian Wells, conseguidos en 2007, 2009 y 2013. Su última participación fue en 2022, cuando alcanzó la final tras superar precisamente a Alcaraz en la penúltima ronda. En la batalla por el título, Rafa cayó ante Taylor Fritz (6-3, 7-6).

En esta edición de 2024 Nadal participa con ranking protegido y deberá disputar la primera ronda al no ser cabeza de serie. Aunque no parte como favorito, el prestigioso torneo californiano podría suponer un buen entrenamiento y la posibilidad de seguir sumando minutos en pista, teniendo en cuenta que no participará en Miami y no tiene más torneos confirmados.

En Las Vegas, Nadal calentó motores y dejó unas buenas sensaciones que deben ser refrendadas en Indian Wells, la gran prueba después de dos largos meses de recuperación.