Otro palo para Piqué: Thiem se desvincula de Kosmos

La empresa del exjugador del Barça era la encargada de representar al tenista austriaco El jugador se pondrá ahora en manos de su propio hermano

Dominic Thiem se ha desvinculado de Kosmos, empresa que dirige el exazulgrana Gerard Piqué. El tenista austriaco ya no estará representado por la agencia y sus poderes pasarán a su hermano, quien ejercerá a partir de ahora de representante legal.

El camino entre el centroeuropeo y Kosmos no ha sido todo lo fructífero que se esperaba. Dominic Thiem sufrió una grave lesión en la muñeca pocas semanas después de anunciar que fichaba por la agencia de representación. El austriaco no ha vuelto a ser el prometedor jugador que se esperaba y que alzó el US Open el año 2020.

"No hay mucho más que decir al respecto, terminamos la sociedad con Kosmos sin disputa ni nada por el estilo", anunció el tenista en sus redes sociales.