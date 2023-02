Thiem desmerece a Federer: "El GOAT será el que tenga más Grand Slams"

El austriaco cree que debería juzgarse al mejor tenista de la historia por el número de Grand Slams ganados, lo que excluiría al suizo "Seamos honestos, Djokovic es el mejor ahora, parece que tuviera 25 años, así que su victoria en Australia no me sorprendió", aseguró el tenista

Dominic Thiem espera que 2023 sea su año. El tenista austriaco confesó que espera volver a recuperar su nivel después de que en el Open de Australia tuvo que afrontar un cuadro difícil que no le permitió progresar.

Thiem, al margen de sus objetivos personales, hizo un repaso a la actualidad y entró en el debate de quién es el mejor de la historia. En su opinión, cree que debería juzgarse por el número de Grand Slams ganados, lo que impediría que Roger Federer, con 20 grandes antes de su retirada, pudiera optar a ser considerado el más grande. Thiem dejó clara su postura: "En mi opinión, los títulos de Grand Slam deberían ser el criterio para determinar quién es el mejor de todos los tiempos, son los cuatro torneos más importantes del tenis. El resto de logros está bien, pero no es lo mismo. Los Grand Slam son los que cuentan, así que el GOAT posiblemente sea el tenista con más Grand Slams".

Thiem aseguró que no le sorprendió el triunfo de Djokovic en Australia y cree que el serbio es el mejor tenista en la actualidad: "No estoy sorprendido con lo que ha hecho Djokovic, aún parece joven. Física y mentalmente, por cómo se mueve sobre la pista. Parece que tuviera 25 años. Seamos honestos, es el mejor, así que su victoria no me sorprendió".

El austriaco también aseguró que pese a su flojo Open de Australia espera recuperar su mejor versión: "Creo que puedo volver a la cima del tenis. Aún no, pero es una de las razones por las que sigo jugando, el seguir siendo competitivo y volver a ese nivel. En Australia tuve un cuadro difícil y una pequeña lesión, pero ya estoy recuperado. Estoy feliz con el primer Grand Slam del año".