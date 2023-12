Nadal vuelve a sonreír en su regreso a las pistas

347 días después de su última aparición en una pista de tenis, Rafa Nadal volvió a competir. Fue en el cuadro de dobles del ATP 250 de Brisbane, donde debutará el próximo martes ante Dominic Thiem en individuales, junto a su gran amigo Marc López.

La pareja española sucumbió ante los locales Max Purcell y Jordan Thompson, una consolidada pareja en el circuito (6-4 / 6-4). Pese a la derrota, las sensaciones de Nadal fueron muy buenas y la mejor noticia fue volver a ver sonreír al balear casi un año después de ese fatídico 18 de enero en el que una lesión en el psoas de su pierna izquierda le dejó fuera de combate.

El partido en el cuadro de dobles era solo la última gran puesta a punto antes de debutar en el cuadro de individuales el próximo martes. Será ante Dominic Thiem, en una gran prueba de fuego en la primera ronda de un torneo de Brisbane que pese a ser el primero de la temporada, será sin duda uno de los más mediáticos del año.

Tras un mes de alta preparación, con viaje a Kuwait incluido y varias prácticas ante tenistas consolidados como Gasquet, Murray o Fils, entre muchos otros, quienes han coincidido todos en que el nivel del tenista de Manacor es "muy alto", Nadal está más que preparado para abordar su vuelta al circuito.

"Me siento preparado para competir. Luego, lo que pueda pasar en la competición, no puedo saberlo. No lo sé" explicó el propio Nadal en la previa a su partido de dobles de este domingo.