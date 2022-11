Nadal aún ve lejana su retirada

“No pienso que mi final puede llegar en un futuro cercano, para nada”, aseguró antes de medirse a Ruud en una exhibición en Buenos Aires "El momento llegará cuando tenga que llegar, estoy preparado para mi siguiente vida fuera del tenis", añadió el tenista manacorí

Hay Rafa Nadal para rato. El balear, pese a su reciente paternidad y con 36 primaveras en el DNI, aún ve lejos su retirada: “No pienso que mi final puede llegar en un futuro cercano, para nada”.

El manacorí, que acabará el 2022 como número 2 del ranking por detrás de Carlos Alcaraz, habló en la rueda de prensa previa a la exhibición que realizó la pasada madrugada hora española contra Casper Ruud en Buenos Aires. “Soy una personas bastante realista, el momento llegará cuando tenga que llegar, estoy preparado para mi siguiente vida fuera del tenis, no creo que me vaya a suponer un problema”, añadió.

“A estas alturas de mi carrera, estar donde estoy es un regalo, pero sigo viviendo esta carrera con la misma pasión e ilusión”, aseveró el español, que se siente un privilegiado por todo lo que ha vivido en un mundo del tenis que considera que ha cambiado.

“El tenis ha cambiado, cuando yo llegué al circuito se jugaba de una manera diferente, el ‘Big3’ se ha tenido que adaptar para seguir siendo competitivos y mejorando. A mí las cosas me han ido muy bien, no me puedo quejar, pero me gusta más otro tipo de deporte donde se pueden preparar jugadas”, indicó.

Sobre Rafael Jr, Nadal esbozó una sonrisa. “Estoy más cansado, duermes un poquito menos… tienes una preocupación nueva en tu vida diferente a todo lo que había vivido hasta ahora. No soy ni más ni menos que cualquier otro padre, imagino que todos lo vivirán con la máxima emoción e ilusión, con mucha felicidad e intentado disfrutar al máximo de los momentos que puedo estar con él”.