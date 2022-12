Nadal resuelve las dudas sobre su futuro: "El momento de retirarme no ha llegado aún"

El número dos del mundo se mostró contrariado por la insistencia en las preguntas en torno a su adiós al tenis Nadal espera que la llegada de victorias le den impulso: "Sé que cuando gane un partido la cosa mejorará"

Rafael Nadal se mostró autocrítico tras ser derrotado por el británico Cameron Norrie en su estreno de temporada, subrayó que el momento de su retirada no ha llegado todavía y confió en que a medida que acumule más minutos en pista su rendimiento subirá.

El número dos del mundo se mostró contrariado por la insistencia en las preguntas en torno a su adiós al tenis. "No tengo que seguir jugando por ninguna razón en concreto y continúo por la pasión que siento por este deporte. Cuando no tenga pasión, lo dejaré. Parece que estéis muy interesados en la retirada. Estoy aquí para jugar al tenis y la retirada no ha llegado por ahora", dijo Nadal tras perder ante Cameron Norrie.

Sobre la derrota ante el británico, al que había ganado en las cuatro ocasiones en las que habían jugado, el ganador de veintidós Grand Slam asumió que aún tiene margen de mejora. "Puedo hacer las cosas mucho mejor aunque este partido no ha sido tampoco un desastre. Tengo que ser más sólido, cometer menos errores y mejorar mi físico. Me faltó velocidad pero a medida que vaya jugando partidos mejoraré", confió.

Nadal espera que la llegada de victorias le den impulso. "Sé que cuando gane un partido la cosa mejorará. Jugaré más relajado. Hay que aprender de las cosas negativas pero creo que he hecho cosas bien. He competido hasta el final con un gran jugador que tenía más ritmo que yo. Tengo tiempo suficiente para mejorar en estas dos semanas".