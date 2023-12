Nadal: "Me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes"

La vuelta a la competición de Rafa Nadal ha sido una de las más esperadas por un público que ha arropado al balear desde que aterrizó en Australia para participar en el ATP 250 de Brisbane.

Este jueves Nadal ya trabajó en las pistas del torneo y para su segunda jornada tenía preparado un encuentro con los aficionados en el Queen Street Mall. Un acto que, como no podía ser de otra manera, tuvo una gran expectación entre los miles de seguidores que se acercaron para apoyar al tenista de Manacor.

“Me siento muy afortunado de haber recibido un gran apoyo en todos lados y Australia siempre ha sido un lugar muy especial para mí. He tenido momentos inolvidables que pasé aquí y espero con ganas pasar un año más aquí”, afirmó el balear durante el acto.

Respecto a su estado físico, Rafa afirmó que "me siento bien, no me puedo quejar" y reconoció que "hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes".

“Cuando no estás en la pista, te pierdes algunas cosas”, explicó el tenista español, quien dedicó también tiempo a firmar autógrafos a los aficionados.

También habló de su pausa obligada en este año y de sus sensaciones en la vuelta a la competición. "Al final, jugar a tenis es algo que he hecho casi toda mi vida. Entonces, cuando no puedes competir, por supuesto que extrañas la competición, echas de menos a los fans, extrañas jugar en las mejores pistas, salir y ver la cancha llena", aseguró.

“Lo que más eché de menos probablemente fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para disfrutar e intentarlo”, finalizó el balear.

Este sábado día 30, a las 00.00, tendrá lugar el sorteo del cuadro principal de este torneo que se celebra por primera vez desde 2020. El balear debutará, previsiblemente, el día 1 o 2 de enero en el turno de tarde.