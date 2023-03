De Minaur vence a Pacheco y Berrettini barre a Molcan

El australiano barrió 6-1 y 6-2 al adolescente local en el Abierto mexicano que se celebra en Acapulco El italiano aplastaba 6-0 y 1-0 al eslovaco Alex Molcan cuando este último se retiró

El australiano Alex De Miñaur, octavo preclasificado, venció este martes por 6-1, 6-2 al adolescente mexicano Rodrigo Pacheco y accedió a la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis. Aunque estuvo intermitente con el primer servicio en el set inicial, De Miñaur acertó bien con el segundo; quebró en el juego inicial y terminó con cuatro juegos ganados consecutivamente para adjudicarse la manga en 42 minutos. En el segundo, el australiano estuvo paciente, sacó provecho de los errores no forzados del chico de 17 años y, aunque tuvo un punto de ruptura en contra en el séptimo juego, defendió bien y quebró en el octavo para ganar.

Después de las bajas del español Carlos Alcaraz, primer favorito, y el británico Cameron Norrie, quinto, De Minaur, fue el único de los cabeza de serie que jugó este martes. Ymer, quien llegó al cuadro principal como 'lucky loser' en el lugar de Norrie, derrotó por 5-7, 6-3, 6-4 al francés Adrian Mannarino. Después de perder el primer set, el sueco impuso condiciones con su servicio.

El italiano Matteo Berrettini, vigésimo cuarto en el ránking de la ATP, derrotó por 6-0 y 1-0 al eslovaco Alex Molcan, quien se retiró por lesión. Berrettini ganó el ciento por ciento de los puntos con el primer servicio, movió a su rival y desde el primer juego impuso condiciones para avanzar a la segunda ronda en la que enfrentará al sueco Ymer. En el primer juego, Mateo hizo una ruptura, confirmó con un servicio limpio y punzante y a partir de ahí inclinó la balanza a su lado, al ganar los cuatro juegos restantes para ganar la primera manga por barrida en 30 minutos.

Molcan, 57 de la ATP, pidió ayuda médica, después de lo cual comenzó bien el segundo set, con tres puntos que lo situaron al borde de ganar su primer game, sin embargo, el eslovaco estrelló una pelota en la red, perdió un punto en una jugada de Berrettini con un giro en la línea y de inmediato se vio en un 'deuce'. Descorazonado, Molcan volvió a ser superado y optó por retirarse. "Me sentí muy bien, pero no es la manera como uno quiere ganar los partidos; me siento muy bien en Acapulco, estoy sano y creo que puedo ganar el torneo, aunque es algo difícil porque el nivel está muy alto", dijo Berrettini.

Para Matteo fue un día de emociones. Un par de horas después de su victoria, su hermano Jacopo eliminó en su primer partido en un cuadro principal de la ATP al alemán Oscar Otte, por 3-6, 7-6(3), 2-1 hasta que se retiró. El menor de los Berrettini jugará en la fase de los 16 mejores al portugués Nuno Borges, quien se impuso por 6-3, 7-6(3) al estadounidense Nick Chappel.

En los otros partidos de este martes el estadounidense Brandon Nakashima venció por 6-3, 3-6, 6-1 al alemán Daniel Altmair y su compatriota Mackenzie McDonald eliminó por 6-4, 6-2 al italiano Luciano Darderi, 'lucky loser' que entró al torneo por Alcaraz.

Este miércoles se jugará la segunda ronda, en la que el noruego Casper Rudd, segundo cabeza de serie, enfrentará al japonés Taro Daniel, el estadounidense Tylor Fritz, tercer preclasificado, al canadiense Denis Shapovalov y el danés Holger Rune, tercer cabeza de serie, a Nuno Borges, entre otros duelos.