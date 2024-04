Ivanisevic rompe su silencio y explica su ruptura con Djokovic: "Yo me cansé de él..."

Novak Djokovic anunció que ponía fin a su relación con Ivanisevic tras seis años juntos en los que han logrado grandes éxitos deportivos. El serbio apostó por separar su camino con el croata después del mal inicio de temporada. Ivanisevic ha roto su silencio y ha dado los detalles de la ruptura entre ellos dos.

Tras días de especulación por saber el motivo que detonó la separación de técnico y entrenador, Ivanisevic ha decidido poner fin a su silencio en una entrevista en la que ha explicado los motivos que han desencadenado el fin en su relación y en la que ha repasado su trayectoria con el serbio en declaraciones para Sportklub.

El croata confirma que el cansancio entre los dos ha sido el gran detonante de la ruptura: "Llegamos a un punto de saturación en el que yo me cansé de él y él se cansó de mí. Además, yo tenía la sensación de que no podía serle útil ya". Ivanisevic añade que la polémica por la no vacunación de Djokovic desencadenó momentos de tensión: "Hay que reconocer que ambos tenemos una sensación de fatiga y saturación. A veces la gente olvida toda la tensión que hemos tenido que afrontar juntos, como cuando era señalado como el mayor villano del planeta por todo lo que ocurrió durante la pandemia."

"Me di cuenta el año pasado"

Ivanisevic habló sin tapujos y contó el momento en el que notó que el desgaste empezaba a llegar: "Me di cuenta de que estábamos llegando a ese punto por primera vez el año pasado, en Estados Unidos, aunque la derrota en la final de Wimbledon nos afectó muchísimo, especialmente a mí. Luego ganó a Alcaraz aquel memorable en Cincinnati y yo ya sabía que nuestro final estaba cerca. Quizá deberíamos haberlo dejado después del US Open, pero me operé de la rodilla y lo dejamos correr", explica.

La actitud de Djokovic en la pista siempre ha sido polémica. El croata confirma que los gritos continuos hacia el palco de entrenadores no ha sido ningún problema en su relación: "Habitualmente he leído que la gente consideraba inadmisible cómo nos comunicábamos cuando él estaba en la pista. Lo cierto es que él gritaba mucho preguntándonos cómo podía mejorar, se sacaba así la tensión. Entiendo perfectamente eso porque he sido tenista", reconoce.

Pese a su tensa relación en el último año, Ivanisevic remarca que tiene una gran amistad con el tenista y que se lleva un gran recuerdo de su aventura con el serbio: "Es una gran persona, tiene muy buen corazón y estoy orgulloso de haber hablado a la cara para terminar nuestra relación profesional. Siempre he estado a todo por él, incluso a morir si fuera necesario. Hubo momentos en los que no fue fácil ser su entrenador porque todo el mundo nos criticaba, eran agresivos y groseros con nosotros", concluye el croata.